Per rimpolpare le labbra non c’è bisogno sempre o necessariamente di spendere una fortuna in trattamenti estetici. Si potrebbero anche provare i rimedi fai da te, meno drastici e sicuramente più economici.

Le soluzioni fai da te per rimpolpare le labbra

Il trattamento estetico più diffuso per ottenere labbra voluminose è il filler. Ma non si tratta proprio di una soluzione a portata di tutte le tasche. In più, molte persone con le labbra sottili sono più che altro curiose di vedere che aspetto avrebbero con una bocca carnosa, oppure vogliono un look un po’ diverso per un’occasione speciale. Ricorrere alla medicina estetica, in questi casi, sarebbe per loro un passo un po’ troppo importante. Fortunatamente esistono soluzioni meno impegnative, una su tutte il make up.

Chi ama truccarsi può infatti sperimentare con i look che volumizzano le labbra, come uno stile anni ’90 che è tornato prepotentemente di moda e sta bene proprio a tutte. Ma anche il trucco avrebbe i suoi lati negativi: per chi non ha l’abitudine di applicare matita e rossetto, l’effetto mascherone è dietro l’angolo. Un’alternativa fai da te potrebbe essere quella di provare ad applicare sulle labbra delle sostanze dal leggero potere irritante. Questi ingredienti naturali funzionano perché attivano la microcircolazione, portando più sangue alle labbra e, di conseguenza, rimpolpandole e arrossandole. Ma quali sarebbero le sostanze che regalano questo effetto filler naturale?

Macché filler, trucco o peperoncino, potremmo ottenere labbra più carnose in modo naturale con un ingrediente che abbiamo già in casa

Tra gli ingredienti più usati per rimpolpare le labbra c’è sicuramente il peperoncino, con cui si può creare un semplice trattamento fai da te. Ma alcune persone trovano il pizzicore del peperoncino sulle labbra un po’ troppo fastidioso. In questo caso si potrebbe provare a usare un’altra spezia che abbiamo già in dispensa: si tratta della cannella. Infatti, molte persone trovano i trattamenti fai da te alla cannella più golosi e piacevoli rispetto a quelli al peperoncino. Ma bisogna comunque aspettarsi un leggero pizzicore e fare prima un test su una piccola porzione della bocca, per evitare brutte sorprese.

Se la cannella brucia troppo, magari perché abbiamo le labbra screpolate, è consigliabile rimuovere subito lo scrub o il balsamo dalle labbra. Se invece avvertiamo solo un leggero formicolio, via libera: macché filler, trucco o peperoncino, potremmo ottenere una bocca rimpolpata grazie alla cannella. Vediamo come.

La ricetta del balsamo per le labbra alla cannella

Chi vuole provare una soluzione semplice e veloce può mischiare un cucchiaino di miele con una stecca di cannella ridotta in polvere. Questo mix goloso è un perfetto scrub per le labbra e richiede unicamente ingredienti che abbiamo già in casa. Altrimenti si può acquistare l’olio essenziale di cannella in erboristeria e cimentarsi nella preparazione di un burrocacao, più pratico da applicare quando si è in giro.

Ingredienti:

4 gocce di olio essenziale di cannella;

1 cucchiaio di olio di cocco;

½ cucchiaio di pastiglie di cera d’api;

½ cucchiaino di olio di vitamina E naturale (facoltativo ma utile per le sue proprietà antiossidanti);

un pizzico di cannella in polvere;

4 piccoli recipienti per conservare il balsamo labbra (si possono anche riciclare i vasetti o i tubetti di burrocacao ormai vuoti).

Procedimento:

versare in un pentolino la cera d’api, l’olio di cocco e la cannella in polvere; far sciogliere gli ingredienti a fuoco lento mescolando continuamente; una volta ottenuto un liquido omogeneo, spegnere la fiamma e aggiungere l’olio di cannella e, facoltativamente, quello di vitamina E; versare il liquido nei recipienti; lasciar raffreddare e solidificare per almeno 4 ore.

Ecco pronto un balsamo per le labbra rimpolpante del tutto naturale! Attenzione solo a non lasciarlo al sole o in luoghi troppo caldi.

