Hai le labbra sottili, e sei alla ricerca di un modo per renderle più carnose? Sappi che per donare volume alle tue labbra non devi ricorrere a costosi trattamenti cosmetici. Esistono infatti trucchetti fai-da-te, completamente naturali, per ottenere le labbra dei tuoi sogni.

Ti abbiamo già svelato il segreto della cannella. Oggi, però, vogliamo parlarti di un altro ingrediente che si trova sicuramente già nella dispensa di casa tua. Sai perché dovresti mettere il peperoncino sulle labbra?

Perché il peperoncino è efficace

Ti è sicuramente già capitato di sperimentare gli effetti del peperoncino sulle labbra. Se, infatti, hai già assaggiato delle specialità contenenti molto peperoncino, avrai notato che le tue labbra pizzicavano e apparivano più gonfie.

Questa sensazione è del tutto normale. Il leggero effetto irritante del peperoncino sulle labbra, infatti, attiva la microcircolazione, richiamando ossigeno nei tessuti. Il risultato sono labbra visibilmente rimpolpate.

L’effetto non è permanente, ma dura tre o quattro ore. Il trucchetto del peperoncino sulle labbra è quindi perfetto per te se vuoi avere labbra più carnose, ma solo temporaneamente. Magari solo per scoprire come staresti con una bocca più voluminosa, o per qualche occasione speciale!

Come preparare un trattamento fai-da-te

Ora che sai perché dovresti mettere il peperoncino sulle labbra, ecco come preparare un trattamento fai-da-te al peperoncino.

La ricetta prevede solo due ingredienti: miele e olio al peperoncino. L’olio al peperoncino si trova già pronto in commercio, ma puoi anche prepararlo in casa. Ti basterà mettere in un vasetto di vetro dell’olio e un paio di peperoncini secchi. Dovrai far macerare i peperoncini per circa un mese.

Quando l’olio al peperoncino sarà pronto, prova a mescolarne qualche goccia assieme a un cucchiaino di miele. Poi, applica il trattamento massaggiandolo sulle labbra. Il miele nutrirà le labbra, contrastando i leggeri effetti irritanti del peperoncino e evitando che la pelle si secchi.

Attenzione, però: se hai la pelle particolarmente sensibile potresti mal sopportare l’effetto del peperoncino. Il consiglio, come per tutti i trattamenti fai-da-te, è eseguire prima un test su una piccola porzione di pelle. Inoltre, puoi aggiustare le dosi di peperoncino a seconda della sensibilità delle tue labbra.

Una volta trovate le dosi perfette per te, non ti resterà che goderti le tue nuove labbra carnose!