Con l’arrivo delle belle giornate e l’aumento delle temperature, per chi ha degli spazi esterni è finalmente arrivata l’ora di aprire le tende da sole. Questo complemento d’arredo esterno, come ben sappiamo, è molto utile per schermare terrazzi e balconi e per creare zone d’ombra nel giardino.

In questo modo, avremo la possibilità di rilassarci e oziare anche all’esterno, senza la paura di scottarci o di stare male.

Tuttavia, dopo un intero anno esposta a smog, agenti atmosferici e altro, una volta riaperta, la tenda da sole andrebbe pulita. Questo perché, oltre all’accumularsi di sporcizia di ogni genere, potrebbero essersi formate anche delle macchie di muffa. Queste ultime, oltre ad essere pericolose per la nostra salute, sono anche dannose per le tende, che potrebbero infatti deteriorarsi più facilmente e durare molto meno. È per questi motivi, quindi, che nelle prossime righe sveleremo tutti i procedimenti per pulirle nel migliore dei modi, eliminando anche la muffa.

Per pulire le tende da sole in un attimo e senza staccarle basta soltanto questo prodotto che elimina anche la muffa

A questo punto della stagione, quindi, potrebbe essere necessario lavare le tende da sole, possibilmente senza staccarle. Per fare questo, però, è necessario avere con sé l’idropulitrice.

Questo strumento è un vero è proprio alleato per le pulizie, soprattutto per quelle dedicate agli ambienti esterni. Infatti, grazie ai suoi potenti (e regolabili) getti d’acqua, potremmo facilmente sbarazzarci di sporcizia ed incrostazioni presenti su muri, davanzali, pavimenti e così via.

Infatti, in un precedente articolo abbiamo anche visto che, per pulire queste superfici, potremmo sfruttare la capacità detergente di questo prodotto, insieme all’idropulitrice.

Quindi, anche per quanto riguarda la pulizia delle tende da sole, possiamo fare affidamento a questo strumento. Tuttavia, da solo potrebbe risultare insufficiente in caso di macchie di muffa.

Infatti, in queste situazioni, dovremmo per forza intervenire con un igienizzante, che può essere la candeggina, oppure, la meno inquinante, l’acqua ossigenata.

Quest’ultimo prodotto, anche noto come perossido di idrogeno, è molto efficace nelle pulizie, soprattutto se abbiamo a che fare con la muffa. Infatti, è anche particolarmente indicato nel caso in cui dovessimo sbarazzarci delle fughe nere dei pavimenti o delle piastrelle del bagno.

Per pulire le tende da sole, invece, basterà diluirla con acqua distillata, detersivo per i piatti ed acido citrico, come spiegato nell’articolo di approfondimento in basso.

Una volta applicato questo igienizzante sulle tende, possiamo procedere utilizzando l’idropulitrice con un getto abbastanza basso per non rischiare di rovinare il tessuto.

