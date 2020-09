Se sei una persona sportiva, probabilmente conosci l’importanza di allenare tutte le parti del corpo. Scommettiamo, però, che ci sono muscoli che stai trascurando? Se non hai mai pensato di dover allenare il tuo viso, scopri perché tutti stanno provando la ginnastica per le labbra.

Addio alle rughe, labbra toniche e voluminose

Le labbra sono formate da un complesso sistema di muscoli. Sapevi che, per muoverle, ne usiamo ben dieci? Come tutti i muscoli del nostro organismo, anche quelli delle labbra possono essere allenati.

Le motivazioni per allenare le labbra sono principalmente due. La prima è evitare la formazione di rughe attorno alla bocca. La seconda è ottenere labbra più carnose senza dover ricorrere ai filler. Vi abbiamo già raccontato come questo effetto possa essere temporaneamente ottenuto grazie alla cannella. Ora è il momento di scoprire come raggiungere risultati permanenti.

È però necessaria una premessa: per avere labbra dall’aspetto sano è importante mantenerle sempre idratate. Prima di provare questi esercizi ricordati quindi di bere un bicchier d’acqua e di usare del balsamo per le labbra.

Gli esercizi da provare

Ora che la tua bocca è perfettamente idratata, è il momento di scoprire perché tutti stanno provando la ginnastica per le labbra. Ecco alcuni esercizi che puoi ripetere ogni giorno per raccoglierne i benefici:

a) senza aprire la bocca, fai passare la lingua sotto il labbro inferiore da destra verso sinistra, poi da sinistra verso destra, e così via;

b) tira gli angoli della bocca verso l’esterno con gli indici, e allo stesso tempo cerca con tutte le tue forze di chiudere la bocca;

b) per un intero minuto, continua ad alternare il sorriso a bocca chiusa più largo che puoi con un bacio con le labbra protese;

c) apri la bocca per pronunciare la lettera “o”, poi soffia con energia come per spegnere le candeline, e così via.

Un ottimo esercizio per allenare le labbra è in realtà suonare uno strumento a fiato. Avrai infatti notato che chi suona la tromba, per esempio, tende ad avere le labbra voluminose. Se vuoi rimpolpare le labbra, puoi quindi cogliere l’occasione per lanciarti nell’apprendimento di un nuovo strumento.

Se questa soluzione ti sembra troppo impegnativa, sappi che esiste un’alternativa simile ma decisamente più semplice: fischiare. Fischiettare, infatti, impegna i muscoli della labbra tanto quanto gli esercizi che ti abbiamo proposto. In più, ti metterà di buon umore!