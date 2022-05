I piccoli borghi italiani sono tra i più amati e apprezzati in tutto il Mondo. Basti pensare che quotidiani prestigiosissimi come il Guardian esaltano a intervalli di tempo regolari le perle nascoste del nostro Paese. Ma anche tra gli stessi paesini dello Stivale ne esiste qualcuno che forse ha davvero una marcia in più. Quello che stiamo per scoprire, ad esempio, offre a chi lo visita lunghissime spiagge libere, panorami da sogno e opere architettoniche di incredibile pregio. Un mix unico nel suo genere che merita di essere ammirato almeno una volta nella vita. È il momento di iniziare a organizzare la nostra vacanza nel cuore della Calabria più vera.

La meta perfetta per una vacanza low cost

Il sogno di tutti è quello di andare in vacanza spendendo poco senza rinunciare a relax e comodità. E magari di scoprire cose nuove mangiando benissimo. Ebbene a Montepaone è davvero possibile realizzare questo sogno. Questo piccolo borgo in provincia di Catanzaro sorge in cima a una collina e si erge a picco sul Mar Ionio calabrese. Una posizione geografica davvero invidiabile e strategica.

Iniziamo proprio da qui. Montepaone è famoso in tutta la Calabria per le sue lunghissime spiagge libere. Spiagge che si estendono per molti chilometri e che si affacciano su un mare straordinariamente cristallino. E se amiamo le zone naturali incontaminate il consiglio è quello di visitare le vicine calette di Caminia, raggiungibili in catamarano.

Lunghissime spiagge libere, panorami da sogno e un tuffo nella storia in questo delizioso borgo nel cuore della Calabria

Montepaone non è solo mare e attività all’aria aperta come vela e windsurf. Al termine di una giornata di mare il consiglio è quello di visitare la parte alta del borgo. Tra i luoghi imperdibili ci sono la Chiesa di Maria Immacolata, edificata tra il 1500 e il 1600, e il Palazzo Cesare Pirrò, restaurato recentemente.

Accanto a essi merita una sosta l’Albero della Libertà, un olmo secolare che rappresenta il simbolo del paese.

Ma se vogliamo assaporare la vera essenza del borgo dobbiamo semplicemente passeggiare tra le sue vie. Tradizioni come il ricamo e l’artigianato sono ancora molto radicate e sono numerose le vecchie botteghe che producono meravigliosi cesti e vestiti tradizionali.

Ovviamente non mancano le piccole osterie e taverne dove assaggiare le specialità calabresi. Assolutamente imperdibile il famoso morzello tipico di Catanzaro.

