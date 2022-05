“Il Mondo è un libro e coloro che non viaggiano ne leggono una pagina sola”. Così diceva Sant’Agostino, che è passato alla storia grazie anche ai suoi pensieri e alle sue citazioni. E, in effetti, una delle ricchezze più belle che potremmo avere, oltre alla salute, è quella di poter viaggiare. Vedere continuamente posti nuovi, conoscere culture e tradizioni, approfittando, perché no, anche della cucina e dell’enogastronomia. Come nel caso di una delle perle più belle del lago di Garda, raccolta tra le sue acque, i vigneti e gli olivi. A proposito di luoghi fantastici, quello che andremo a vedere oggi è stato premiato svariate volte. Non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua forma caratteristica. Uno spettacolo incredibile sia di giorno che di notte.

Ha vinto il premio come Paradiso naturale e vale davvero la pena di prenderlo in considerazione per una vacanza insolita ma leggendaria. Forse continuiamo a sottovalutare la bellezza delle acque europee, rispetto agli oceani in cui vorremmo volare quotidianamente. Ma il nostro continente nasconde in ogni suo angolo una bellezza unica nel suo genere. Come la splendida Cudillero, che si affaccia sul Mar Cantabrico, costa atlantica tra la Spagna e la Francia.

Luogo da cui arrivano senza che molti lo sappiano le acciughe tra le più gustose e buone in commercio. Famose in tutto il Mondo sia per le dimensioni fuori misura rispetto a quelle tradizionali, sia per il loro sapore davvero unico. Ma, Cudillero è pura poesia. Come l’hanno definita più volte: “magica di giorno e fatata di notte”. Assomiglia in un certo senso a una splendida e meno conosciuta meta italiana molto amata dagli stranieri e che merita una visita.

Ha vinto il premio come Paradiso naturale e sembra un anfiteatro tra le rocce questo fiabesco borgo e porto incantato

“Paraiso Natural” lo chiamano da queste parti e prontamente, i siti inglesi, che amano questo luoghi, lo hanno ribattezzato “Natural Paradise”. La bellezza di questa perla delle Asturie è nei suoi colori naturali, ma anche delle case e degli edifici. Che di giorno illuminano la vista e di notte l’immaginazione. Guardando le foro di Cudillero si capisce perché ricordi la forma di un anfiteatro greco o romano. Incastonato tra la collina lussureggiante e fronte al porto, quasi sfidasse il turista a innamorarsi subito.

Per arrivare a Cudillero dall’Italia è possibile prendere voli low cost per Oviedo, spostandosi poi col bus. Air Europa e Iberia sono 2 delle compagnie che servono questo aeroporto con maggior frequenza. Sono tante le strutture ricettive nella zona, con budget per tutti i portafogli.

