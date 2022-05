5 luoghi italiani definiti perle tutte da scoprire da un prestigioso quotidiano internazionale perfetti per una gita low cost a maggio

In questi mesi stanno fioccando prestigiosi riconoscimenti per le località italiane. 7 spiagge sono state inserite tra le più belle d’Europa da una importante classifica internazionale. Nel frattempo, il prestigioso Guardian continua a parlare dell’Italia e a pubblicizzare sulle sue pagine alcune mete fuori dalle tradizionali rotte turistiche. Le ultime novità sono recentissime. Ed ecco allora 5 luoghi italiani definiti perle tutte da scoprire dal famoso quotidiano. Visitarli a maggio è un vero affare perché i prezzi sono nettamente più bassi e non sono ancora stati invasi dai turisti.

Santa Maria di Castellabbate e Orta San Giulio

Il Guardian non è nuovo a esaltare le destinazioni dello Stivale. Solo qualche tempo fa aveva parlato delle bellezze di luoghi come Grado e Menfi. La nuova lista, invece, include Santa Maria di Castellabbate e Orta San Giulio.

La prima la troveremo a pochi minuti di viaggio dalla ben più nota e frequentata Costiera Amalfitana. Se la scegliamo per un weekend fuori porta, ci ripagherà con tranquillità assoluta, spiagge meravigliose e l’imperdibile cucina campana.

Per visitare Orta San Giulio, invece, dovremo recarci nelle vicinanze del Lago d’Orta. Qui ci innamoreremo letteralmente dello splendido borgo e della vicinissima Isola di San Giulio. La leggenda narra che proprio sull’isola siano presenti i resti di un drago. Orta San Giulio fa parte dei Borghi più Belli d’Italia ed ha ottenuto anche la Bandiera Arancione del Touring Club.

Asolo è perfetta se amiamo ville e castelli

Restiamo al Nord per parlare di Asolo, un altro borgo che merita assolutamente una visita. Asolo è immerso completamente nei dolci paesaggi del trevigiano e offre meravigliose opere architettoniche. Da vedere la Rocca che si erge sul centro storico e il Castello, attualmente sede del teatro dedicato a Eleonora Duse. A due passi dal centro, invece, potremo ammirare meravigliose ville e gustarci le specialità venete. Oppure berci un fantastico bicchiere di Prosecco DOC.

Se invece amiamo il mare e vogliamo fare il primo bagno di stagione in anticipo, sono due i luoghi che non possiamo perderci.

Il primo è l’Isola di Salina. Salina è un vero e proprio paradiso fatto di piccoli villaggi, spiagge da sogno e acqua trasparente. Imperdibile anche se siamo appassionati di cinema. Questa piccola terra siciliana ha fatto da teatro a Il Postino dell’indimenticato Massimo Troisi.

Il secondo, invece, è in Puglia. Stiamo parlando di Santa Maria di Leuca, minuscolo borgo reso meraviglioso dalle costruzioni liberty a picco sul mare. Un mare che ci sorprenderà con i suoi colori unici al Mondo e con la bellezza delle sue spiagge incontaminate.

