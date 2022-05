C’è un motivo per cui l’Italia viene riconosciuta come uno dei Paesi più belli del Mondo. Non sono soltanto le meravigliose città d’arte come Roma, Venezia e Firenze a renderla unica. Ogni angolo dello Stivale è costellato di luoghi magici, spesso sconosciuti e che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita. Oggi parleremo proprio di uno di essi. E sembra di essere in Costiera Amalfitana in questo piccolo paesino piemontese che in primavera offre degli spettacoli sensazionali. Iniziamo a prenotare la nostra toccata e fuga di maggio perché quasi sicuramente non ce ne pentiremo.

Un borgo che ci lascerà senza fiato a maggio

Sulle sponde del Lago Maggiore sorge un piccolo borgo che ha un clima e una morfologia unici al Mondo. Stiamo parlando di Cannero Riviera, un luogo magico di cui avevamo già parlato su queste pagine. Oggi approfondiremo l’argomento e capiremo perché questo è il miglior periodo dell’anno per visitarlo.

Cannero Riviera è famoso per le sue splendide coltivazioni di camelie e di agrumi. Sì. Abbiamo letto bene. Anche nel nord Italia crescono degli agrumi straordinari che hanno poco da invidiare a quelli della Costiera Amalfitana. Addirittura, esiste un ibrido tra cedro e limone detto “canarone” che è tipico di questo luogo.

Proprio in questi giorni potremo ammirarlo nel suo massimo splendore insieme a molte altre specie sulle splendide terrazze che costellano il borgo.

Gli agrumeti e i giardini non sono l’unica attrazione. Cannero è famoso anche per la qualità enogastronomica, per le meravigliose ville e per i castelli che potremo ammirare durante una gita in catamarano.

Sembra di essere in Costiera Amalfitana ma questo delizioso borgo è in Piemonte e offre uno spettacolo unico al Mondo

Ci sono altri due ottimi motivi per visitare Cannero Riviera in questi giorni. Il 7 maggio è iniziato ufficialmente il “Cenn in Ar Festival”. Un evento che si concluderà a settembre con concerti di musica classica, blues, jazz e gospel che si terranno nei luoghi più suggestivi del borgo.

Grandissime notizie anche per gli amanti dell’arte. Durante le passeggiate tra le sponde del Lago Maggiore e il centro di Cannero, i visitatori potranno ammirare le opere della manifestazione “Strada dell’Arte”. Ovvero 77 opere di arte moderna realizzate da artisti nazionali e internazionali ed esposte in gallerie a cielo aperto in 13 diversi luoghi del paese.

