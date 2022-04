In questo minuscolo borgo toscano a pochi chilometri da Pisa c’è una strada unica al Mondo che è una vera opera d’arte e a Pasqua non possiamo perdercela

Sembra incredibile ma l’Italia ci svela ogni giorno perle nascoste e tutte da scoprire. A maggior ragione in questo periodo con la primavera che esalta la bellezza dei nostri meravigliosi borghi. E se siamo in cerca di mete low cost per il weekend di Pasqua, siamo capitati nel posto giusto. Oggi scopriremo un luogo unico al Mondo, che si trova proprio a due passi da noi. In questo minuscolo borgo toscano c’è, infatti, una strada progettata da uno degli artisti più famosi del Pianeta. E non è l’unica opera d’arte a cielo aperto che potremo ammirare se lo scegliamo per le nostre vacanze.

La Via di Mezzo di Ghizzano è un’opera d’arte di fama internazionale

A circa 50 km da Pisa sorge un piccolissimo borgo in cima a una collina, che conta poco più di 300 abitanti. Il suo nome è Ghizzano e dal 2019 attira turisti provenienti da ogni angolo del Globo e l’attenzione dei media internazionali.

Il motivo è semplice da intuire. Visitandolo potremo ammirare la celebre Via di Mezzo. Ovvero una via progettata e dipinta in tutte le tonalità di verde da David Tremlett, uno degli artisti più famosi al Mondo.

E la Via di Mezzo non è l’unico capolavoro che possiamo trovare a Ghizzano. Passeggiando tra le vie del Borgo, potremo ammirare le installazioni di Patrick Buttafuoco. Oppure l’opera Solid Sky dell’artista Alicja Kwede creata con una pietra azzurra sudamericana che sembra un Pianeta caduto dallo Spazio.

In questo minuscolo borgo toscano a pochi chilometri da Pisa c’è una strada unica al Mondo che è una vera opera d’arte e a Pasqua non possiamo assolutamente perdercela

Possiamo tranquillamente visitare il borgo di Ghizzano e le sue opere d’arte in mezza giornata. Ma niente paura. I dintorni di questa perla toscana sono altrettanto meravigliosi. Potremmo fare degustazioni di cibo e vino locale, assaggiando prodotti a chilometro 0.

Se invece vogliamo assaporare l’essenza della Toscana, non ci resta che prendere l’auto e ammirare i borghi che compongono la Valdera. Tra i più belli ci sono Peccioli, Terricciola, Capannoli e Bientina.

A meno di un’ora di macchina, infine, troveremo Pisa, una città che non ha bisogno di presentazioni. E questo è probabilmente il periodo migliore dell’anno per visitarla prima dell’invasione dei turisti.

Lettura consigliata

Castelli medievali, natura incontaminata e terme vicinissime in questo delizioso borgo toscano a due passi da Grosseto perfetto per una toccata e fuga ad aprile