Alcuni genitori hanno difficoltà a fare mangiare alcuni cibi ai propri bambini. Ci sono pietanze che i più piccoli non amano molto, come ad esempio alcune verdure e il pesce.

Tuttavia, è importante fornire loro un’alimentazione quanto più completa ed equilibrata. Ecco perché spesso cerchiamo delle soluzioni che ci permettano di rendere alcuni cibi più sfiziosi.

Ad esempio, ecco che nessuno odierà più i broccoli se li si cucinerà così, perché diventano super golosi ed invitanti in soli 20 minuti.

Oggi invece vogliamo dare un’idea sfiziosa per cucinare l’orata che siamo certi conquisterà anche i nostri bambini. L’orata cucinata così diventa talmente sfiziosa ed irresistibile che i bambini non vorranno più mangiare solo sogliola e merluzzo.

Sogliola e merluzzo sono pesci dal sapore delicato e che i bambini generalmente mangiano senza troppe resistenze. Invece, con questo articolo vogliamo trasformare l’orata in un pesce che ameranno subito perché così diventa super invitante e davvero irresistibile.

Se vogliamo scoprire gli ingredienti e la preparazione di questa ricetta, continuiamo nella lettura.

Ingredienti

200 g di orata;

300 g di patate;

2 carote;

succo di mezzo limone;

50 g di pangrattato;

una manciata di prezzemolo;

500 ml di olio di semi.

Per preparare le polpette di orata iniziamo sbucciando le patate e pelando le carote. Tagliamo le carote a cubetti e facciamole cuocere in acqua bollente e salata insieme alle patate per circa 20 minuti.

Nel frattempo, puliamo l’orata rimuovendo la pelle ed eventuali spine presenti. Tagliamo il pesce molto finemente con un coltello o una mezzaluna e mettiamolo in un recipiente. Dopo aver scolato le patate, schiacciamole con lo schiacciapatate, aggiungiamo le carote e l’orata.

Spremiamo il succo di mezzo limone ed aggiungiamolo al composto. Laviamo e tritiamo finemente il prezzemolo ed amalgamiamo il tutto con le mani. Versiamo in un tegame l’olio di semi e facciamolo scaldare. Intanto, formiamo delle polpette e passiamole nel pangrattato.

Quando l’olio sarà ben caldo, facciamo friggere le nostre polpette che dovranno risultare dorate in modo uniforme. Rimuoviamole dall’olio caldo usando una schiumarola e poggiamole sulla carta per fritti.

Consigli

Come abbiamo precedentemente svelato, ecco i trucchi per fare le polpette senza sporcarsi le mani. Quando facciamo friggere le polpette, mettiamone poche alla volta per assicurare una cottura più omogenea. Possiamo anche scegliere di cuocere le polpette di orata al forno, se vogliamo optare per una soluzione più salutare. In questo caso, basterà ungere una teglia rivestita con carta da forno e far cuocere le polpette a 180 gradi per circa 15 minuti.

Infine, possiamo anche sperimentare altre versioni delle polpette di pesce. Ad esempio, sofficissime e super sfiziose queste polpette facili e veloci faranno venire l’acquolina in bocca.