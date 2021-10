È arrivato l’autunno e alcune nostre abitudini stanno cambiando. In questo periodo passiamo dalle freschissime insalate a piatti più complessi ed elaborati.

Se c’è un piatto che non passa mai di moda ed è amato da grandi e piccini sono le polpette. Le polpette sono un secondo piatto davvero delizioso. Se le scegliamo a base di carne, abbiamo spiegato i 5 errori da non commettere quando si prepara questo tipo di polpette.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In alternativa possiamo preparare delle polpette a base di verdure. A questo proposito consigliamo le golosissime polpette vegetariane pronte in soli 30 minuti e con pochissimi ingredienti.

Oggi invece vogliamo proporre delle polpette molto particolari. Sofficissime e super sfiziose queste polpette facili e veloci faranno venire l’acquolina in bocca.

Siamo certi che anche i bambini le mangeranno molto volentieri. Inoltre, per prepararle useremo pochissimi ingredienti che in questo periodo molti di noi hanno in casa.

Se vogliamo scoprire come prepararle e con quali ingredienti dovremo soltanto continuare a leggere questo articolo.

Ingredienti

250 gr. di cavolfiore;

250 gr. di patate;

150 gr. di tonno sgocciolato;

30 gr. di formaggio grattugiato;

50 gr. di pangrattato;

40 gr. di olio evo;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.

Sofficissime e super sfiziose queste polpette facili e veloci faranno venire l’acquolina in bocca

Per prima cosa, iniziamo lessando le patate e il cavolfiore in pentole separate. Facciamoli cuocere per almeno 20 minuti e facciamoli raffreddare. Nel frattempo, mettiamo il cavolfiore a sgocciolare in uno scolapasta.

Intanto, preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Non appena potremo maneggiare le patate, peliamole e schiacciamole. Per farlo possiamo usare uno schiacciapatate oppure una forchetta. Mettiamo le patate schiacciate in una ciotola capiente ed uniamo ad esso il cavolfiore. Sbricioliamolo con le mani e schiacciamolo un po’ usando la forchetta.

A questo punto, peliamo e schiacciamo lo spicchio d’aglio. Aggiungiamolo al composto unendo anche il tonno già sgocciolato, il formaggio grattugiato e un pizzico di sale e pepe. Lavoriamo l’impasto con le mani finché tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati.

Formiamo delle piccole polpette con le mani. In una ciotolina mettiamo il pangrattato e impaniamo con questo ogni polpetta. Ricopriamo con la carta da forno una placca o una teglia. Oliamola leggermente e adagiamo le polpette sulla teglia.

Facciamo cuocere le polpette per circa 20 minuti e non appena saranno dorate potremo sfornarle. Aspettiamo almeno 5 minuti prima di servirle. In questo modo resteranno più compatte al morso e saranno meno calde.

Consigli

Prima di formare le polpette, bagniamoci le mani con un po’ d’acqua tiepida. In questo modo l’impasto non rimarrà attaccato alle mani.

Possiamo accompagnare queste deliziose polpette con una salsa allo yogurt. Per prepararla dovremo tritare una manciata di menta e di prezzemolo. Uniamola ad un vasetto di yogurt greco e amalgamiamo il tutto con un cucchiaio. Aggiungiamo anche 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e pepe. Mescoliamo il tutto e serviamo la nostra salsa d’accompagnamento per le polpette.