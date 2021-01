Le polpette sono una prelibatezza della cucina italiana, ormai diffusa in tutto il mondo. Amata sia dai grandi, sia dai piccini, è una pietanza a base di carne, pesce, verdure o addirittura di pane. Generalmente servite come una seconda portata, si prestano a diverse cotture. Infatti, si possono cuocere in padella, al forno o al vapore.

Per realizzarle, è necessario preparare un composto a base di carne o verdure con l’aggiunta di uova, mollica di pane o pangrattato, erbette ed eventualmente, formaggi.

Quello che vogliamo svelare oggi sono dei metodi per realizzare le polpette senza sporcarsi le mani. Per realizzare le polpette, una volta uniti gli ingredienti, si deve creare un composto morbido ed omogeneo amalgamando il tutto con le mani. È anche possibile farlo utilizzando una forchetta, ma il composto resterebbe non omogeneo ed il risultato finale non sarebbe soddisfacente.

I trucchi migliori

Ecco i trucchi per fare le polpette senza sporcarsi le mani. Il primo è quello di inumidirsi le mani con dell’acqua tiepida prima di prelevare il composto di carne, verdure o altro che diventerà polpetta. Facendolo, il composto non si appiccicherà alle nostre mani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il secondo trucco è quello di ungere le proprie mani con dell’olio d’oliva: spalmandolo per bene sulle mani, non permetterà che il composto delle polpette rimanga attaccato alle mani, evitando quella fastidiosa sensazione ed anche degli inutili sprechi.

In alternativa, è possibile utilizzare il cucchiaio con il quale si serve il gelato: prelevare il composto con questo attrezzo, permetterà di formare delle palline perfettamente sferiche e pronte per essere cotte. Questo è probabilmente il metodo più efficace poiché, oltre ad evitare che il composto si attacchi alle mani e che finisca con lasciare, di conseguenza, un odore fastidioso su di esse, permette di realizzarle tutte della stessa grandezza e forma regolari. Ecco i trucchi per fare le polpette senza sporcarsi le mani: dall’acqua all’olio, fino all’utilizzo di strumenti particolari come il cucchiaio da gelato, ognuno può scegliere quello che preferisce.

Approfondimento

5 errori da non commettere quando si preparano le polpette di carne