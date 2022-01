Per sembrare più giovani e nascondere le rughe basta truccare il viso con questi pochi prodotti in soli 9 minuti

Il volto non mente sull’età e non tutte le donne riescono ad accettare e vivere serenamente la presenza di segni del tempo in questa zona. Non si tratta di un crimine e, fortunatamente, esistono anche i rimedi che possono rendere meno doloroso il trascorrere degli anni e la gioventù perduta.

Che il trucco sia il più grande amico delle donne è cosa assai nota. Ma per sembrare più giovani e nascondere le rughe basta truccare il viso con questi pochi prodotti e in soli 9 minuti al giorno.

Tra furbi trucchetti ed errori imperdonabili

Non è possibile iniziare nessun make up se non partendo dalla base. Ecco, perciò, in quali punti precisi applicare il correttore per sembrare più radiose e splendenti. Quest’applicazione uniforma l’incarnato e camuffa perfettamente le piccole imperfezioni.

Dopo avere applicato il correttore, bisognerà distribuire sul viso una skin-tint uniformante. La consistenza ottimale è quella di una crema, ad alta coprenza e con una buona percentuale d’idratazione.

Il prodotto indispensabile per avere un viso angelico e giovane è un blush watercolor. Si tratta di fard liquidi, dall’aspetto simile alle tinte acquarello. Il colore è un rosa delicato, come il coral bloom o pink bossom proposti dal Beauty Brand Lumene o il blush di Daniel Sandler. La particolare formula dei blush watercolor va picchiettata con i polpastrelli direttamente sulle guance e dona un incarnato sano e splendente.

Attenzione, poi, perché le donne sopra i 50 non devono assolutamente commettere quest’errore nel trucco.

Altro prodotto indispensabile è il liner per finte lentiggini. Che queste siano una caratteristica ormai tanto di moda è cosa innegabile. Ma molte donne forse non sanno che le lentiggini donano al viso anche un aspetto giovane e fresco e disegnarle è un vero gioco da ragazze.

Basterà, infatti, praticare dei piccoli puntini sul viso direttamente con l’applicatore simile a un eyeliner. Per un effetto naturale, picchiettare il polpastrello su ogni singolo puntino, in modo da renderlo più sbiadito.

Non può assolutamente mancare, poi, un mascara marrone. Il nero, in molti casi, dona ciglia e sguardo intensi, ma molto più artificiali. Chi vuole puntare sulla delicatezza deve, invece, scegliere assolutamente un mascara marrone.

Ecco, dunque, quali sono i 5 prodotti irrinunciabili e come applicarli correttamente, spendendo ogni giorno meno di 10 minuti del proprio tempo.

