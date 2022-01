A volte si buttano tanti avanzi che restano dalle preparazioni culinarie e che invece potrebbero essere molto utili. Per chi conosce l’arte del recupero, molte cose potrebbero diventare oro, piuttosto che finire in spazzatura. Allora ecco come preparare in casa un prelibato aceto utile in cucina, contro il colesterolo e per far crescere i capelli.

L’aceto di mele è un bene molto prezioso perché utile in tanti ambiti. Si utilizza, oltre che come condimento soprattutto nelle insalate, anche per la cosmesi, per le pulizie della casa e per i suoi benefici per la salute.

Questo aceto è di origini antichissime. Lo si utilizzava già al tempo degli antichi Egizi alcune migliaia di anni fa. Ippocrate, il grande medico dell’antichità, consigliava di prendere l’aceto di mele insieme al miele, proprio per curare disturbi come la tosse e anche l’influenza.

Oggi dell’aceto di mele se ne riscoprono le proprietà. Viene usato anche nelle pulizie di casa, come prodotto per eliminare il calcare dalle superfici porcellanate e la rubinetteria. Per tradizione è un rimedio delle nonne da utilizzare dopo lo shampoo, per dare più volume ai capelli e per favorirne la crescita.

Nella medicina l’aceto di mele aiuta a tenere sotto controllo e a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Sembra che aiuti anche a riequilibrare la flora intestinale, grazie ai batteri buoni che contiene. Vediamo allora come preparare questa prelibatezza.

Ecco come preparare in casa un prelibato aceto utile in cucina, contro il colesterolo e per far crescere i capelli

Utilizziamo per la preparazione dell’aceto due chili di mele molto mature, e anche i torsoli e le bucce. Il tipo di mele che utilizzeremo darà le caratteristiche organolettiche all’aceto. Se più aspro o più dolce o più aromatico ecc. Per la formazione dell’aceto è importante che ci siano le bucce, che contengono le sostanze utili alla fermentazione.

Tagliamo mele, torsoli e bucce a pezzi e mettiamo in centrifuga, versando poi il contenuto in un recipiente non metallico. Chiudiamo ma non totalmente in modo che possa passare un po’ d’aria. Per accelerare la formazione dell’aceto, si può aggiungere un bicchiere d’aceto di mele.

Si mette il contenitore in un luogo buio e fresco. Devono passare diversi giorni, circa un mese, prima di vedere l’aceto formarsi e giungere al punto giusto. Questo, quando sarà pronto, si imbottiglierà riponendolo in credenza al buio così da utilizzarlo poi per gli scopi sopradescritti.

