Durante il periodo di festa è quasi d’obbligo servire un liquore digestivo dopo l’abbondante pasto. È un po’ una tradizione e un po’ un modo per conversare tra un brindisi e l’altro. Quando si tratta di liquori o digestivi la tradizione italiana ne ha da vendere.

Troviamo il famosissimo limoncello, il passito, l’amaro, la liquirizia, chi più ne ha più ne metta. Ma non solo liquori italiani, c’è un altro famoso liquore che ci fa davvero impazzire. Perfetto da sorseggiare in una fredda giornata estiva, utile per creare cocktail o gustato con del cioccolato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Lo compriamo sempre al supermercato ma questo liquore alla crema di whiskey si può preparare anche a casa

Il liquore di cui stiamo parlando è la crema di whiskey irlandese, che spesso troviamo sugli scaffali con una specifica marca. Per essere definita tale, però, servono determinate caratteristiche.

Una curiosità sulla parola whiskey

Ci sarà capitato di leggere sia whiskey che whisky e chiederci come si scriva davvero. In realtà entrambi i modi sono giusti, ma indicano una caratteristica del liquore. Per i distillati di Canada e Scozia si usa la dicitura whisky, mentre per quelli d’Irlanda e Stati Uniti whiskey.

La crema di whiskey è un liquore alcolico di consistenza cremosa composto principalmente da crema di latte e whiskey. Ecco perché possiamo ricreare la ricetta anche in casa e non usando per forza il whiskey irlandese. Certo il sapore sarà leggermente diverso, ma altrettanto squisito.

Ingredienti

120 ml di whiskey a scelta;

140 ml di alcol alimentare a 95°;

400 ml di panna da montare dolcificata;

600 ml di latte UHT;

400 gr di zucchero;

2 cucchiaini di caffè istantaneo.

Procedimento

Versiamo in una pentola dai bordi alti il latte e lo zucchero. Mettiamo la pentola sul fornello a fiamma media, versiamo anche la panna e i due cucchiaini di caffè istantaneo. Mescoliamo con un cucchiaio di legno e aspettiamo che lo zucchero si sciolga. Spegniamo il fornello prima del punto di ebollizione e lasciamo raffreddare il mix.

Quando sarà completamente freddo possiamo aggiungere il whiskey e l’alcol alimentare. Mescoliamo bene per far amalgamare bene gli ingredienti e travasiamo nelle bottiglie di vetro.

Conserviamolo in frigo e aspettiamo almeno 4 giorni prima di berlo. Serviamolo agli ospiti in bicchierini ghiacciati o con un cubetto di ghiaccio. Sembrerà davvero di bere un bicchiere di crema di wiskey originale.

Quindi, lo compriamo sempre al supermercato ma questo liquore alla crema di whiskey si può preparare anche a casa. Un liquore genuino e preparato con le nostre mani che stupirà davvero gli ospiti. Se poi vogliamo offrire qualcosa di più secco e senza latte abbiamo delle alternative. Ma non solo limoncello o passito, ecco il liquore fatto in casa ideale per le feste che conquisterà tutti.

Approfondimento

Basta con il solito limoncello o amaro, ecco il digestivo fatto in casa dal colore spettacolare che sta spopolando