Dopo il pranzo di Natale o una cena sostanziosa con amici fa sempre comodo concludere con un digestivo. Le tante portate e le porzioni abbondanti possono appesantirci e farci addormentare sul divano. Per questo motivo nella maggior parte delle case si serve un bel liquore dopo il caffè.

Di digestivi famosi ne esistono tanti, confezionati o tipici di alcune regioni italiane. Basti pensare appunto al limoncello, al passito, al liquore al cioccolato o anche al mirto sardo. Però c’è un filo comune che lega tutto il mondo dei digestivi regionali, le erbe. Probabilmente questo liquore è tra i più diffusi in Italia e ognuno ha una ricetta diversa.

Non solo limoncello o passito, ecco il liquore fatto in casa ideale per le feste che conquisterà tutti

Stiamo parlando di un digestivo realizzato dalla macerazione di erbe aromatiche. In base alla regione troveremo erbe differenti come l’ortica, la rucola o il rosmarino. Oggi vedremo come preparare una versione con 13 erbe facile e pronta in 20 giorni.

Ingredienti:

1 litro di alcol puro alimentare;

750 gr di zucchero;

1 litro di acqua;

5 foglie di salvia;

5 foglie di menta;

5 foglie di basilico;

3 rametti di rosmarino;

1 stecca di cannella;

7 chiodi di garofano;

7 bacche di ginepro;

5 foglie di alloro;

3 foglie di limoni;

1 cucchiaino di semi di finocchio;

1 rametto di camomilla;

1 buccia di limone (solo la parte gialla);

1 cucchiaino di lavanda.

Procedimento:

La prima cosa da fare è mettere a macerare tutte le erbe aromatiche. Le trasferiamo in un vasetto di vetro capiente o una bottiglia. Versiamoci il litro di alcol puro e richiudiamo con un coperchio ermetico;

Lasciamo macerare almeno 5 giorni, agitando il barattolo ogni tanto. Più tempo le erbe saranno in infusione e più intenso sarà il sapore del digestivo;

Passati i giorni di macerazione dobbiamo preparare lo sciroppo. Mettiamo a bollire 1 litro di acqua in un pentolino e sciogliamoci lo zucchero. Mescoliamo bene e dopo pochi minuti lo sciroppo è pronto;

Dividiamo se necessario l’infuso di erbe in due contenitori e versiamoci lo sciroppo. Lasciamo raffreddare e poi richiudiamo con il coperchio ermetico. Lasciamo riposare per altri 5 giorni. Dopodiché non ci resta che filtrarlo e servirlo come digestivo.

Quindi, non solo limoncello o passito, ecco il liquore fatto in casa ideale per le feste che conquisterà tutti. Non ci resta che preparare il nostro centerbe così l’avremo pronto per le vacanze natalizie. Se poi pensiamo non possa piacere a tutti, proviamo con la liquirizia. Abbiamo già visto infatti come preparare in casa il liquore alla liquirizia da servire come digestivo a Natale.

