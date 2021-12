Dopo un pranzo sostanzioso o una cena da tante portate, il digestivo è d’obbligo. Non ci si può alzare da tavola senza aver sorseggiato un bicchierino di amaro o limoncello. Aiuta a sentirci meno pieni e pesanti e ci sembra agevolare la digestione.

In genere i liquori più gettonati da servire dopo il caffè sono gli amari. Diverse le varietà e le marche che propongono sapori anche molto distinti tra loro. Poi probabilmente troviamo il classico limoncello oppure il mirto dal sapore più deciso.

Basta con il solito limoncello o amaro, ecco il digestivo fatto in casa dal colore spettacolare che sta spopolando

Ma oggi vedremo come preparare un liquore fatto in casa che stupirà davvero tutti. Dal colore intenso e particolare, sarà una vera sorpresa per tutti gli ospiti. Colore che è secondo gli esperti sarà di tendenza nel 2022. Per non parlare poi del sapore speciale e deciso, ecco come preparare il liquore alla lavanda.

Ingredienti

50 gr di fiori freschi di lavanda;

scorza di un limone;

250 gr di zucchero;

250 ml di alcol alimentare 95°;

500 ml di acqua;

un paio di chiodi di garofano.

Procedimento

Prima di tutto lavare bene i fiori, se troppo profumati possiamo usarne anche un po’ meno. Poi facciamolo asciugare bene, all’aria su un tovagliolo di carta assorbente. Quando saranno completamente asciutti possiamo passare al passaggio successivo.

In un barattolo in vetro abbastanza capiente versiamo i fiori, l’alcol e la scorza di un limone. Richiudiamolo bene e lasciamo macerare per una settimana in un luogo buio. Non deve essere esposto al sole altrimenti il sapore potrebbe cambiare.

Quando sarà passata una settimana possiamo preparare lo sciroppo con acqua e zucchero. In una pentola portiamo ad ebollizione l’acqua e aggiungiamo lo zucchero. Lasciamo cuocere per qualche minuto e poi spegniamo il fornello. Lasciamo raffreddare lo sciroppo prima di aggiungerlo al macerato di lavanda.

Uniamo i due composti e filtriamoli in una bottiglia in vetro. Agitiamo e mescoliamo bene così da farli amalgamare e trasferiamolo in frigo. Il liquore alla lavanda è pronto per essere servito.

Quindi, basta con il solito limoncello o amaro, ecco il digestivo fatto in casa dal colore spettacolare che sta spopolando. Grazie ai tempi brevi di macerazione questo liquore è perfetto anche da preparare per le vacanze natalizie. Se vogliamo qualcosa di più goloso possiamo preparare anche il liquore al cioccolato. Basterà seguire le indicazioni di questo articolo “Ecco la ricetta della nonna per un gustoso liquore invernale”.

