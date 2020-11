Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un liquore tipico della Calabria che ha conquistato i palati di tutta Italia. Realizzarlo in casa è semplicissimo. Ci serviranno solo 4 ingredienti. Può essere servito come digestivo per concludere il pranzo di Natale.

Vediamo insieme come prepararlo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Come preparare in casa il liquore alla liquirizia da servire come digestivo a Natale

Ingredienti per circa 1,5l di liquore:

1,5 litri di acqua;

200gr di liquirizia pura;

800gr di zucchero semolato;

800ml di alcol puro 95°.

Procedimento

Reperire la liquirizia pura non dovrebbe essere un problema. Basta compare le confezioni di caramelle dure che si trovano in tutti i supermercati. Nel caso non si riuscisse, si può sostituire con la polvere di liquirizia. Ma il sapore sarà meno intenso, quindi le dosi di liquirizia devono essere raddoppiate.

Cominciamo prendendo un contenitore e versiamo all’interno circa 600ml di acqua. E aggiungiamo la nostra liquirizia. Mescoliamo. Per velocizzare questo procedimento basta utilizzare dell’acqua tiepida. Altrimenti ci vorrà almeno una mezzoretta per far sciogliere tutta la liquirizia. E copriamo il contenitore con della pellicola. Ora passiamo al passaggio successivo.

Prendiamo una pentola alta, aggiungiamo il resto dell’acqua, 900ml. E uniamo lo zucchero. Dobbiamo preparare uno sciroppo. Accendiamo il fornello e mescoliamo. Lo zucchero dovrà sciogliersi completamente. Ci vorranno circa 8 minuti. A questo punto togliamo lo sciroppo dal fornello e lasciamo raffreddare.

Prendiamo la liquirizia sciolta nel nostro contenitore. La uniamo allo sciroppo usando un colino. Così da eliminare qualsiasi grumo. Mescoliamo e aggiungiamo gli 800ml di alcol puro poco per volta. Continuando a mescolare.

Il nostro liquore è pronto. Non ci resta che travasarlo nelle nostre bottiglie. In realtà si può consumare anche subito. Ma è meglio lasciarlo riposare almeno una settimana. Tenendolo in frigo o in freezer.

Ed ecco come preparare in casa il liquore alla liquirizia da servire come digestivo a Natale. Non ci resta che tirarlo fuori dal frigo e servirlo. Per fare un figurone si possono anche lasciare i bicchierini di vetro in freezer. Basta anche solo un’oretta prima di servirlo. Si può fare lo stesso anche con del buon limoncello.