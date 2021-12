Ci sono sicuramente delle abitudini che la maggior parte di noi ha per iniziare la giornata con il piede giusto. Molti, per esempio, amano fare colazione sempre nello stesso modo e nel luogo prescelto per questo pasto. Altri hanno una routine ben specifica, come se sembrasse un rituale, per assicurarsi di immagazzinare tutte le energie necessarie ad affrontare la giornata. E fino a qui non ci sarebbe nessun problema. Quest’ultimo, però, nasce quando alcune di queste abitudini potrebbero non essere esattamente positive per il nostro organismo. Infatti, ci sono alcune azioni che compiamo in maniera automatica che non gioverebbero del tutto alla nostra salute.

Molti di noi la bevono ogni mattina eppure questa deliziosa bevanda potrebbe essere nemica di cuore e cervello

Di abitudini che potrebbero infastidire il nostro organismo avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un’azione compiuta da molti durante la mattina, che però rischia di rendere i livelli di colesterolo cattivo nel sangue più alti. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato una bevanda che la maggior parte di noi consuma appena sveglio, che in alcuni casi potrebbe alzare i livelli di glicemia. Oggi continuiamo a vedere alcune abitudini, che sarebbe meglio modificare per la nostra salute sotto consiglio di un medico, ovviamente. E guardiamo con attenzione a una bevanda che piace a tantissimi e che disseta molto ma che, appunto, in grandi quantità potrebbe non essere ideale. Infatti, molti di noi la bevono ogni mattina eppure questa deliziosa bevanda potrebbe essere nemica di cuore e cervello.

Succo di frutta, un alimento ultraprocessato che potrebbe non comportarsi da amico nei confronti della nostra salute

Molti fanno particolare attenzione alla propria alimentazione, soprattutto perché consapevoli dell’impatto che questa possa avere sulla salute. In alcuni casi, però, alcune informazioni sfuggono e non sempre ci rendiamo conto di commettere un errore. Infatti, in tanti amano il succo di frutta e adorano berlo soprattutto di prima mattina. Ma, come spiega la Fondazione Veronesi, ci troviamo di fronte a un alimento ultraprocessato. Gli studiosi spiegano nel dettaglio, dopo attente ricerche, come questi cibi e bevande possano avere un forte impatto negativo sulla salute. E, in particolar modo su quella vascolare e cerebrale. Probabilmente, questo avviene per una quantità di zuccheri semplici elevata, che viene aggiunta a questi alimenti. Dunque, ciò che dovremmo fare sarà parlarne con il nostro medico di fiducia.

Se siamo tra coloro che hanno questa abitudine e che bevono succo di frutta tutte le mattine (o quasi), sarebbe meglio confrontarsi con un esperto. In questo modo, infatti, sarà certamente più facile capire le quantità giuste da consumare. Infatti, non significa che ora dovremo abbandonare per sempre il succo di frutta, ma semplicemente dovremo rivederne il consumo. Così potremo non rinunciare a questo piacere ma, al tempo stesso, proteggere la nostra salute.

