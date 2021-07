Un profumo inconfondibile e un sapore fresco e piacevole caratterizzano il classico pesto alla genovese, fiore all’occhiello di una tradizione tutta italiana.

Impossibile non parlare delle grandi soddisfazioni che ci può regalare il basilico.

Bisognerebbe sempre avere il basilico fresco a disposizione nella nostra cucina. Ne basterà una fogliolina per rendere unico il nostro piatto.

A tal proposito, ecco l’idea furba da copiare per conservare il basilico molto più a lungo.

Da non perdere anche questi 5 trucchetti della nonna per un pesto perfetto, sempre profumatissimo e che non annerisce mai

L’incredibile metodo facile e veloce per conservare il pesto fresco in utilissime monoporzioni

Una volta realizzato, il pesto andrà conservato alla perfezione per utilizzarlo velocemente ad ogni occasione.

Uno dei metodi più gettonati è quello di congelare il pesto fatto in casa, creando una piccola scorta del condimento verde più famoso della storia.

Come congelare il pesto per poter godere al meglio del suo incredibile gusto?

Una pratica molto comune è quella di utilizzare dei bicchierini di plastica come recipienti da conservare nel freezer. Tuttavia, per ridurre lo spazio ed eliminare il consumo di plastica, ecco l’incredibile metodo facile e veloce per conservare il pesto fresco in utilissime monoporzioni.

Si tratta di stampini del ghiaccio in silicone. Strumenti comodi e pratici che in commercio si trovano a pochi euro.

Conservare il pesto in questi contenitori è un’idea geniale poiché una volta congelati, i cubetti di pesto di basilico potranno essere staccati dallo stampo e raccolti in un sacchetto per cibi congelati. Ogni cubetto risulterà idonea per condire circa 80 grammi di pasta. Dunque, in questo modo si potrà calcolare senza fatica le dosi giuste per condire e insaporire il piatto alla perfezione.

Per realizzare le monoporzioni basterà solamente versare il pesto negli stampini, livellarlo con un cucchiaio e far riposare lo stampo in freezer per almeno una notte.

