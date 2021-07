Noi italiani pensiamo sempre di vivere nel Paese in cui si mangia meglio al Mondo. Abbiamo certamente buone ragioni per affermarlo e pensarlo. Tuttavia, è davvero il caso? Ecco il Paese dove si mangia meglio al Mondo e non è l’Italia.

La patria di Voltaire

Ebbene sì, la Francia è il Paese in cui si mangia meglio al mondo. Certo, per poter affermare una tale verità, bisogna appoggiarsi su basi solide. Forse, più che di verità dovremmo parlare di opinione. Già, i Romani dicevano che sul gusto non dobbiamo discutere, figuriamoci oggi con i tempi moderni. Dunque, per risolvere la questione, noi di ProiezionidiBorsa ci siamo affidati alla più autorevole guida gastronomica che esiste al Mondo. Parliamo della Guida Michelin, che con le sue stelle ha fatto sognare milioni di golosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco il Paese dove si mangia meglio al Mondo e non è l’Italia

La guida Michelin per il 2021 premia la Francia, classificandola al primo posto al Mondo. Infatti, tra una, due o tre stelle, l’esagono ha totalizzato più di 630 ristoranti segnalati. Le male lingue direbbero che si tratta di una questione di preferenze culturali. I francesi della Guida Michelin avrebbero premiato il loro Paese. Tuttavia, le male lingue non sanno che gli ispettori della Guida sono di tante nazionalità diverse e che sono dei veri professionisti.

L’accesso alla carriera da ispettore è molto difficile e comporta una procedura di selezione molto rigorosa. Con questo non vogliamo dire che in Italia si mangi male, al contrario. Secondo esperti gastronomi, in Italia abbiamo tra i prodotti migliori al Mondo. Tuttavia, pare che da noi la tradizione prevalga ancora sulla modernità. Questo ai critici della Guida non appaga molto.

Ad ogni modo, il cibo è cultura e condivisione. La prossima volta che abbiamo la fortuna e la possibilità di andare in Francia, proviamo ad assaggiare questo piatto francese. Saremo completamente immersi nella cultura locale.