Basta una foglia fresca di basilico per rendere semplici spaghetti al sugo un primo piatto davvero prelibato. Quel tocco d’aroma e di colore che porta in alto il nome della genuinità e della freschezza della pietanza. Il basilico, originario dell’India ma che è diventato parte integrante della tradizione culinaria italiana, è tra le piante indispensabili da avere in cucina. Più volte, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha suggerito alcuni trucchi per avere sempre il basilico fresco pronto per l’uso. Tra le varie tecniche, quest’oggi il Team di buongustai suggerisce un trucchetto veramente sano, economico e duraturo per conservare il tanto amato basilico più a lungo.

Idea furba da copiare per conservare il basilico molto più a lungo Basilico sott’olio

Per avere sempre a disposizione il basilico per ogni evenienza, un’idea potrebbe essere quella di conservarlo sott’olio. Come? Innanzitutto, pulire, lavare e asciugare le foglie di basilico fresco. L’asciugatura non deve essere sottovalutata, poiché il basilico non deve essere umido per evitare che si rovini più facilmente. A questo punto, inserire le foglie in un contenitore, possibilmente in vetro, ed aggiungere un pizzico di sale. Mescolare con delicatezza per non danneggiare le foglie ed aggiungere a filo l’olio extra vergine d’oliva fino a ricoprire tutto il basilico. Chiudere bene il vasetto e conservarlo in frigorifero. Le foglie resteranno intatte per diversi mesi. Questo sistema non viene usato solamente per conservare più a lungo il basilico. Sono tanti, infatti, gli alimenti che vengono messi sott’olio per una riuscita maggiore del prodotto e per averlo a disposizione tutto l’anno.

