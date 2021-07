Fresco, leggero e buonissimo! Il pesto di basilico è è un condimento amatissimo e rappresenta una vera ricchezza del Made in Italy.

Il più famoso è il pesto originario della Liguria, il cosiddetto “pesto alla Genovese”. Tuttavia, il Mondo è ricchissimo si ricette e versioni squisite che seguono o meno gli ingredienti e i passi della ricetta classica che tutti conosciamo. Basta una buona varietà di pesto e pochi altri ingredienti per creare sempre dei condimenti straordinari e velocissimi ed arricchire, in pochi minuti, anche un semplicissimo piatto di pasta.

Il basilico, poi, regala quel tocco in più alle pietanze grazie al suo profumo inconfondibile.

Considerata la sua bontà e utilità in cucina, conviene conservare una buona scorta di basilico in casa.

A tal proposito, ecco l’idea furba da copiare per conservare il basilico molto più a lungo.

5 trucchetti della nonna per un pesto perfetto, sempre profumatissimo e che non annerisce mai

Chi ama deliziare il palato di amici e parenti con il pesto di basilico fatto in casa dovrebbe conoscere queste informazioni utili e preziose. In poche mosse si potrà portare in tavola un pesto a dir poco perfetto.

Il basilico si presenta in tantissime varietà buonissime. Tuttavia, è quella ligure la regine delle varietà di basilico preferite per il pesto. Le foglie sono lisce e media grandezza. Il profumo è intenso ma fresco, perfetto per essere mescolato con il pecorino e l’aglio.

In pochi sanno che la grandezza delle foglie incide sul sapore e sul gusto finale.

Chi desidera un pesto leggero e fresco avrà bisogno di utilizzare le foglie più piccole e anche le cosiddette “cime” della pianta.

Per ottenere un pesto dal gusto più forte e leggermente amarognolo meglio scegliere le foglie larghe e più grandi.

Attenzione, poi, alla quantità di aglio. La regola dice che per ogni 100 g di basilico bisogna aggiungere uno spicchio d’aglio di media grandezza. Per evitare che il sapore dell’aglio copra quello del basilico è consigliato immergere l’aglio in acqua bollente per un paio di minuti.

Quale formaggio scegliere? Decidere tra il parmigiano e il pecorino è un’impresa assai difficile. In merito a questo argomento, un buon consiglio della nonna prevede 3 dosi di parmigiano e 1 di pecorino. Inoltre, 150 g di formaggio per ogni 100 g di basilico è la formula più gustosa per un risultato eccezionale.

Infine, per evitare il pesto si riscaldi troppo e annerisca un trucchetto utile è quello di utilizzare l’olio freddo di frigo. Ed ecco svelati i 5 trucchetti della nonna per un pesto perfetto, sempre profumatissimo e che non annerisce mai.