ProiezionidiBorsa si occupa spesso degli argomenti sicurezza e privacy. Gli Esperti della Redazione, anche nell’articolo di oggi, fanno questo perché vogliono portare un servizio utile ai lettori. L’oggetto dell’indagine sarà un nuovo, terribile virus che sta infestando il mondo dei telefoni cellulari. Il Washington Post, infatti, ha scoperto da poco che in tutto il mondo gli smartphone di politici, giornalisti e comuni cittadini sono stati messi sotto controllo.

La società di sorveglianza NSO Group avrebbe infatti messo in circolo in rete un nuovo virus. Il noto giornale ha spiegato come il nuovo spyware che traccia ogni cosa potrebbe già essere sul telefono di tutti. Il programma malevolo si chiama Pegasus e ha già infettato oltre 50 mila numeri di telefono. Il gruppo con sede in Israele avrebbe messo sotto sorveglianza i cellulari di moltissimi professionisti nel mondo. L’attività è stata svolta per conto dei clienti della società, che sono principalmente governi nazionali.

Avvocati, oppositori politici e altre figure di spicco sono finite nella rete, ma anche comuni cittadini. La cosa ha risvolti politici enormi: Pegasus permette infatti di accedere tranquillamente a messaggi, telefonate e fotocamera dei dispositivi infettati. Avere un telefono infettato è come portare una cimice in tasca senza saperlo. Il software malevolo di NSO Group ha creato una vera rete di sorveglianza nella quale è finito un numero di dispositivi impossibile da quantificare.

I governi di India, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Messico, Marocco, Bahrain, Kazakistan e molti altri sono tutti clienti della società israeliana. NSO Group ha però negato con fermezza ogni coinvolgimento, spiegando che si tratta di “ipotesi errate e teorie non confermate”.

Come fare per capire se anche il proprio cellulare è stato infettato da Pegasus a propria insaputa? Amnesty International ha reso disponibile uno strumento online apposito per scandagliare lo smartphone alla ricerca del software malevolo.

Basterà recarsi su questa pagina web e seguire le indicazioni riportate. I lettori devono però stare attenti ai requisiti: in primis, il programma di controllo funziona meglio su Android che su Apple. Bisogna poi installare alcuni programmi precisi come Xcode e Python 3. Bisogna seguire in maniera precisa la documentazione ufficiale.