Con l’estate alle porte il pensiero che sia ormai troppo tardi per rimettersi in forma è sbagliato. Mangiare sano, acquisire le giuste abitudini alimentari e magari fare attività fisica sono comportamenti da acquisire in ogni momento. Anche quando arriva la bella stagione, che cela insidie che spesso si sottovalutano. Per capirne qualcuna meglio fare degli esempi concreti.

Le dinamiche dell’estate sono note a tutti

Molti, in ragione del caldo delle ore diurne, tendono a mangiare poco a pranzo. In alcuni casi (e sbagliando) saltano addirittura il pranzo. A quest’ultima pratica sbagliata, se ne aggiunge un’altra. L’idea che, in ragione di scelte di questo tipo, a cena si possa mangiare di tutto e di più. E questo è il gravissimo errore che chi vuole dimagrire o mantenersi in forma dovrebbe evitare.

La cena potrebbe diventare una sorta di momento in cui concedersi qualcosa di più di quanto richiederebbe un’alimentazione equilibrata e razionale. Anche perché, chiunque viva l’estate conosce bene il rischio di farsi ingolosire da aperitivi serali o altre situazioni di convivialità che favoriscono un regime alimentare “disordinato”. Sia che ci si trovi in un luogo di villeggiatura, sia che dopo il lavoro si abbia voglia di bere qualcosa insieme agli amici.

Questo è il gravissimo errore che chi vuole dimagrire o restare in forma rischia di commettere nel mangiare in estate

Anche sulle pagine della Fondazione Veronesi si segnala questo rischio. Si sottolinea come, ad esempio, non ci sarebbe problema a mangiare una pizza, ma solo se lo si fa sporadicamente. A patto che non se ne scelga una troppo ricca, in maniera da limitare l’apporto di sodio e grassi saturi.

Si parla, inoltre, di “guai” anche al pensiero di aver mangiato poco in spiaggia, cosa che darebbe il via libera a recuperare con la cena. Non si dovrebbe, perciò, pensare di poter consumare una quantità di cibo che corrisponda per l’appunto alla somma tra la cena ed il pranzo saltato o limitato.

Inoltre, consumare un pasto serale particolarmente carico potrebbe creare non pochi problemi anche in considerazione delle condizioni atmosferiche e del caldo che potrebbe esserci in molte circostanze. Oltre, appunto, alle eventuali alterazioni degli equilibri nutrizionali con cene sbilanciate che potrebbero non essere salutari.

Il consiglio è, dunque, quello di non saltare il pranzo, ma semmai trovare il modo di farlo sempre con i giusti alimenti, compatibilmente con le proprie abitudini o sensazioni. Così come si dovrebbero seguire le linee guida per una colazione sana e nutriente, che sia ideale per il periodo estivo. Non mancano, infatti, le soluzioni per adottare le strategie giuste. Può, inoltre, essere utile rivolgersi ad un nutrizionista, che avrà sicuramente la capacità di creare uno schema alimentare in grado di conciliare gusti e bisogni di ogni suo paziente.

