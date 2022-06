In estate non molte persone hanno voglia di trascorrere ore e ore ai fornelli. Molto meglio puntare su ricette fresche come l’insalata di riso o di farro, il cous cous o una semplice caprese. Risulta piuttosto difficile pensare a preparazioni lunghe come le lasagne, i cannelloni o la tanto amata parmigiana di melanzane o di zucchine.

Eppure, con qualche piccolo aggiustamento, possiamo rendere quest’ultima un piatto veloce e sfizioso, quasi senza cottura. Basta procurarsi la seguente lista d’ingredienti.

Ingredienti per la preparazione della ricetta

2 melanzane;

un etto di speck a fettine;

un etto di scamorza affumicata;

Parmigiano Reggiano q.b.;

olio d’oliva q.b.;

basilico a piacere;

sale a piacere.

La prima fase di preparazione e la cottura dell’ortaggio

Il primo passaggio della ricetta consiste nel lavare la melanzana e privarla delle 2 estremità inferiore e superiore. Poi, tagliarla in fette non troppo spesse o eccessivamente sottili.

Il consiglio è di preferire melanzane non troppo ricche di semi, visto il metodo di cottura da utilizzare. Anche se molti non lo sanno, è possibile rimediare a una melanzana piena di semi già durante la coltivazione. Ma anche la varietà potrebbe influire su una loro maggiore o minore presenza.

A piacere, è possibile spurgarle sotto sale oppure no. Per rendere questo tortino di melanzane più leggero, ma comunque gourmet, la cottura migliore è alla griglia. Quindi, scaldare una bistecchiera e grigliare le fette da ciascun lato. Condire ciascuna fetta con olio d’oliva e un po’ di sale.

Invece della parmigiana pesante scegliamo quest’antipasto di melanzane, lo stuzzichino estivo veloce e sfizioso anche freddo

I 2 ingredienti che rendono quest’antipasto sfizioso e semplice, anche senza usare il pomodoro come nella classica parmigiana, sono speck e scamorza affumicata.

Quindi, dopo aver grigliato le melanzane, ungere il fondo di una pirofila con dell’olio. Posizionare un primo strato di melanzane sul fondo, coprire con delle fette di speck e, poi, con la scamorza affumicata a fette o a pezzi. Spolverare del Parmigiano Reggiano sopra e aggiungere qualche foglia di basilico.

Proseguire a strati fino a terminare tutti gli ingredienti. È consigliabile evitare di posizionare lo speck sull’ultimo strato per non farlo seccare. Cuocere in forno ventilato a 180° C per 20 minuti. Un piccolo trucco per ottenere una gratinatura perfetta consiste nell’azionare la funzione grill durante gli ultimi 5 minuti di cottura.

Altre possibili aggiunte alla ricetta

Se invece della parmigiana pesante scegliamo quest’antipasto di melanzane, possiamo personalizzarlo anche con:

una base di pasta sfoglia;

la provola;

il pomodoro;

le zucchine;

i peperoni;

lo stracchino.

Approfondimento

In molti passano il matterello sulla melanzana e la ragione è impensabile