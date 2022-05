Risparmiamo sulla spesa con questi 3 fantastici ortaggi da piantare a giugno che daranno una marcia in più alle nostre insalate estive

Creare e curare un orto casalingo è una scelta estremamente intelligente per molte ragioni. Ci tiene impegnati e ci fa sentire realizzati. Ci permette di mangiare più sano e con alimenti a km 0. E allo stesso tempo ci consente di risparmiare qualcosa al supermercato. Fondamentale, però, scegliere gli ortaggi e le verdure giuste a seconda delle stagione. E oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa proveranno a dare alcuni suggerimenti in merito a cosa iniziare a coltivare nei prossimi giorni. Quindi risparmiamo sulla spesa con questi 3 fantastici ortaggi. Ortaggi che potremo utilizzare per creare delle sfiziosissime insalatone estive.

Giugno è il mese perfetto per coltivare la scorzonera

Tra gli ortaggi meno conosciuti e più sottovalutati in assoluto c’è sicuramente la scorzonera. La scorzonera è una pianta dalle radici dal gusto straordinariamente dolce e delicato. Radici che possiamo gustare fritte o bollite oppure grattugiate in insalata.

Se vogliamo iniziare a coltivarla questo è il migliore momento dell’anno. La scorzonera per crescere sana e robusta ha bisogno di temperature miti costanti e di un terreno ben arieggiato e soffice. Dal punto di vista della concimazione ci serviranno prodotti organici a lento rilascio. L’annaffiatura, infine, dovrà essere regolare ma non eccessiva per garantire un buon drenaggio al terreno.

L’insalata soncino darà una marcia in più ai nostri piatti

L’insalata soncino, nota anche come Valerianella, è famosa per il suo sapore estremamente delicato. Se vogliamo provarlo e coltivarla in prima persona avremo bisogno di un orto con qualche zona d’ombra.

La pianta non apprezza troppo il caldo eccessivo, soprattutto nelle ore centrali del giorno. La massima attenzione dovremo dedicarla al terreno. La soncino ha bisogno di terreni umidi in fase di crescita e di terra asciutta in seguito. Attenzione anche alle annaffiature che non devono mai essere troppo copiose per evitare i ristagni d’acqua.

Se seguiamo questi consigli in due mesi avremo un condimento straordinario per decine di ricette.

Risparmiamo sulla spesa con questi 3 fantastici ortaggi da piantare a giugno che daranno una marcia in più alle nostre insalate estive

L’ultima coltivazione che non potrà mancare nel nostro orto di giugno è quella della mizuna. La mizuna è una varietà di cavolo originaria del Giappone che da qualche anno si è diffusa anche alle nostre latitudini.

Le sue foglie sono fantastiche sia in insalata che come ripieno per ravioli, torte salate e frittate.

Coltivare la mizuna è un gioco da ragazzi in quanto si adatta bene a ogni tipo di clima. In questo caso l’aspetto più importante sarà la lavorazione della terra. I semi della mizuna vanno infatti piantati a circa 1-2 cm di profondità.

Concimiamola con del comunissimo compost e facciamo attenzione a rimuovere le erbacce intorno alle radici. In appena 20 giorni potremo portarla tranquillamente in tavola.

