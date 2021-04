Il periodo aprile/maggio è un tripudio di profumi e colori. Non stiamo parlando dei fiori. Basta andare dall’ortolano per godere dello stesso effetto. Sui banchi del mercato, in questa stagione, tra asparagi, piselli, fragole, fave, nespole, agretti… è un vero e proprio tripudio di prodotti fantastici da vedere e che fanno anche tanto bene alla salute.

In questo articolo andremo a conoscere più da vicino le taccole, una via di mezzo tra un legume e una verdura. Nello specifico, andremo a svelare le straordinarie proprietà delle taccole, una verdura di stagione che si presta per tantissime ricette gustose.

Chiamate anche “piattoni” e “piselli mangiatutto”, le taccole hanno un sapore dolce e delicato.

Calorie

Le taccole hanno pochissime calorie: circa 41 kcal ogni 100 grammi di prodotto. Sono quindi ideali anche per chi ha problemi di sovrappeso e sta seguendo una dieta dimagrante.

Valori nutrizionali

Le taccole contengono carboidrati, proteine e fibre. Il valore dei grassi è molto basso. Sono ricche di sali minerali come potassio, ferro, magnesio e manganese. Per quanto riguarda le vitamine, contengono buone quantità di vitamina C, vitamina K, vitamina A e vitamine del gruppo B, compreso l’acido folico.

Proprietà

Essendo ricche di fibre, le taccole aiutano la regolarità intestinale. Inoltre, grazie alla presenza di ferro, se consumate con una certa regolarità, e cucinate in maniera sana e con condimenti poco calorici e non grassi, aiutano a contrastare l’anemia.

Hanno inoltre un indice glicemico molto basso. Sono quindi in grado di ridurre l’assorbimento di zuccheri e grassi, aiutano a tenere sotto controllo i livelli di glicemia e colesterolo. Per questi motivi, anche i diabetici le possono mangiare tranquillamente.

Infine, i piselli mangiatutto sono ricchi anche di fitoestrogeni, sostanze che contribuiscono a regolare il ciclo mestruale.

Ora che abbiamo scoperto le straordinarie proprietà delle taccole, una verdura di stagione che si presta per tantissime ricette gustose, non resta da far altro che correre ad acquistarne un bel po’. E per avere qualche idea su come poterle cucinare, basta leggere questo utile articolo.