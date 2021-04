Ci sono dei comportamenti che l’uomo mette in atto in maniera automatica. Si tratta delle abitudini. Ognuno ha le sue: allenarsi, lavarsi i denti prima di andare a letto, prendere il caffè dopo pranzo. Ce ne sono di buone e di cattive. Fumare, ad esempio, è un’abitudine non salutare che può avere degli effetti collaterali negativi. Problemi respiratori, affaticamento, alitosi sono solo alcuni dei danni del fumo. Per non parlare dei mozziconi di sigaretta che sono molto inquinanti e vanno smaltiti nel modo più opportuno.

Per vivere in salute, inoltre, è importante raggiungere un totale equilibrio psicologico.

Nessuno ci scommetterebbe un centesimo ma incredibilmente questa abitudine molto comune può ridurre l’ansia e lo stress in maniera significativa.

Cos’è lo stress

Lo stress è una risposta fisiologica a situazioni ambientali. Richiama la reazione di attacco o fuga che si è tramandata filogeneticamente di generazione in generazione. È una manifestazione completamente normale. Si ha un’attivazione fisica che comprende vari sistemi e apparati. Il battito cardiaco accelera, la pressione si alza. La digestione si blocca poiché il sangue si concentra nei muscoli. Si ha un senso soggettivo di urgenza.

A volte, tuttavia, tale risposta può essere spropositata e si può cronicizzare. In questo caso si parla di distress, un’ansia deleteria che può portare a gravi danni fisici e psicologici.

La parte positiva, invece, prende il nome di eustress. Un’attivazione bilanciata che può aiutare ad affrontare le sfide quotidiane.

Ma come aumentare il proprio stato di benessere?

Un’abitudine davvero molto comune

Può sembrare strano, ma un’abitudine davvero molto comune può venirci in soccorso. Si tratta del canto. Non di quello professionale, ma di quello amatoriale e giocoso. A chi non è capitato di cantare sotto la doccia? O al volante dell’auto? O insieme agli amici in una serata conviviale?

Ebbene la scienza ha dimostrato che questa abitudine può ridurre i livelli di ansia e di stress in maniera davvero significativa. Non bisogna essere Freddie Mercury o Luciano Pavarotti. Basta lasciarsi andare e cantare a squarciagola.

Si avrà sicuramente un aumento del benessere psicologico in poco tempo. Provare per credere.