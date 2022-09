La melanzana è un ortaggio molto usato nella dieta mediterranea grazie alle sue tantissime proprietà. C’è anche una ragione più tecnica: le si riesce a coltivare anche in superfici limitate e non occorrono grandi campi. In Sicilia era già in uso dal Quattrocento e si è poi diffusa in tutta Italia. Se ne producono circa 250.000 tonnellate ogni anno e ne esistono numerose varietà. Tutti conoscono quelle tonde e quelle ovali, tra le più apprezzate, ma si ricordano anche la violetta, tipica del napoletano e del palermitano, e altre varietà. In particolare la “black beauty”, molto scura, usatissima in toscana; la rotonda bianca, che ha una buccia molto chiara e si adatta a svariati climi; e la mostruosa, che invece viene coltivata in America.

Tutti associano questo ortaggio a un piatto comunissimo della cucina italiana: la parmigiana. Eppure, non è l’unico modo per cucinarle perché le melanzane non si fanno solo fritte. Certo, friggere rende tutto più gustoso: come dice il detto, pure una suola di scarpa è buona se fritta. Però non è un metodo di cottura propriamente salutare. Ebbene, nell’articolo di oggi gli Esperti della Redazione proveranno a indicare una ricetta gustosissima per le melanzane che non richiede la pesante cottura in olio. Per prima cosa occorre conoscere gli ingredienti.

Le melanzane non si fanno solo fritte ma questo trucco le rende gustosissime

2 melanzane;

3 cucchiai di formaggio fresco;

2 cucchiai di formaggio cheddar;

un pizzico di aneto;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva (più il necessario per oliare le melanzane);

1 cucchiaino di noce moscata in grani;

pomodori ciliegini;

sale;

pepe nero;

timo.

Un secondo gustoso anche freddo

Il procedimento è molto semplice. Si parte pulendo e facendo a fette spesse circa un centimetro le due melanzane. La migliore varietà per questa ricetta è la violetta. Le fette vanno stese in una teglia coperta con carta da forno leggermente oliata. Per dare i giusti aromi, spennellare con olio, sale, pepe nero e timo a piacere. Mettere in forno a 180 gradi per 40 o 50 minuti, finché non acquistano un bel colore brunito e diventano morbide. Metterle da parte per farle raffreddare.

Per il ripieno, in una terrina va unito il formaggio fresco con il cheddar grattugiato in maniera grossolana. Unire l’aneto tritato finemente, 2 cucchiai d’olio e la noce moscata. Mescolare bene per ottenere un composto morbido. Prendere le melanzane e spalmare su di un lato la crema al formaggio precedentemente realizzata. Avvolgere le fette come involtini e fermarle con uno spiedino, decorando con un pomodorino ciliegino ciascun pezzo. Buon appetito!

