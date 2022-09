In quasi ogni casa in cucina o in salotto fanno bella mostra di sé dei libri particolari, i ricettari. Un tempo senza internet gli ingredienti per i piatti della tradizione venivano tramandati oralmente oppure scritti su quaderni di scuola. I libri di cucina erano ancora per pochi. Specialmente dagli anni ’50 in poi la loro diffusione permise alle massaie di portare in tavola tanti tipi di prelibatezze.

Polpette di carne morbide in padella e insaporite con un ingrediente speciale

Dalle lasagne al ragù alla carbonara, dai tortellini in brodo al risotto con i funghi, la cucina italiana è ricca di piatti ottimi apprezzati anche all’estero. Non solo la pizza, infatti, è famosa nel Mondo. Oltre ai piatti citati, pensiamo agli spaghetti col sugo e le polpette, apprezzati molto negli Stati Uniti. Le meatballs, o polpettine di carne, sono un cibo amato da tutti. Le possiamo preparare non solo con la carne ma anche con verdure e senza uova. Possono fare da antipasto ma soprattutto da secondo, magari con un contorno di insalata, patate o funghi. Nella ricetta che andiamo a scoprire le polpette di carne morbide in padella acquistano un sapore particolare grazie al vino e a un agrume. Per farle ci occorrono:

300 g di carne di manzo tritata;

200 g di salsicce di maiale;

150 g di pane raffermo;

un bicchiere di latte;

2 uova;

50 g di parmigiano;

50 g di pecorino romano;

200 ml di vino;

un limone non trattato;

farina;

olio extravergine d’oliva;

aglio;

sale e pepe.

In una ciotola sbricioliamo il pane. Se la crosta è troppo dura togliamola. Ora versiamo il latte e copriamo con un piatto, in modo tale che la mollica possa assorbire bene il liquido. In un altro contenitore togliamo la pelle della salsiccia e uniamo la carne con il tritato di manzo. Rompiamo le uova e aggiungiamole insieme a un pizzico di sale e di pepe e ai due formaggi grattugiati. A questo punto strizziamo bene il pane e mescoliamolo agli altri ingredienti. Impastiamo bene e formiamo le nostre polpette, disponendole su un vassoio.

Procedimento e versioni alternative

In un piatto versiamo della farina. Ora mettiamo a scaldare dell’olio in padella e facciamo soffriggere uno spicchio d’aglio. Dopo un minuto, aggiungiamo la buccia grattugiata del limone. Passiamo le polpette una alla volta nella farina e cominciamo a friggerle. Giriamole dopo qualche minuto e, appena sono un po’ dorate, versiamo il vino e facciamolo sfumare. Adesso spremiamo il limone e aggiungiamo il succo in padella. Se otteniamo poco liquido, utilizziamone un altro. Non resta che far cuocere per altri 20 minuti le nostre polpette mettendo il coperchio sulla padella. Controlliamo di tanto in tanto e rigiriamole una o due volte.

Se si preferisce, oltre a sale e pepe possiamo inserire nell’impasto un po’ di noce moscata. Inoltre, alcune foglie di prezzemolo o di menta tritate daranno a queste polpette di carne morbide in padella un sapore speciale. Nel caso manchi il vino, potremmo usare degli ingredienti sostitutivi tra cui un po’ di aceto diluito.

