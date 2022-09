Il riso è un alimento buono e sano, con cui possiamo preparare mille ricette.

È il vero re dell’estate, stagione in cui l’insalata di riso è il piatto più apprezzato e diffuso sulle spiagge, e non solo. Insomma, bisognerebbe sempre avere a casa una confezione di questo alimento, da sfoderare per preparare un buon pranzo o una cena.

Esistono moltissime varietà di riso, che si differenziano anche per colore. C’è quello bianco, rosso, e persino nero. Quest’ultimo è noto col nome di riso Venere, ed è particolarmente profumato e gustoso.

È una tipologia di riso perfetta soprattutto per preparare ricette fredde, ma non solo le classiche insalate. Stiamo parlando, ad esempio, del meraviglioso piatto che cucineremo oggi.

Si tratta di una ricetta che può diventare portata principale di un pranzo, essendo costituita da ingredienti di diverso tipo. Inseriremo il pesce, nello specifico il salmone affumicato, le verdure e decoreremo il tutto con un tocco agrumato. Vediamo insieme come prepararlo.

Primo piatto veloce con riso venere e salmone affumicato al profumo di limone

I punti forti di questa ricetta saranno 2. Il primo è sicuramente il salmone affumicato, gustosissimo e perfetto anche per preparare dei velocissimi stuzzichini con la pasta sfoglia.

Ecco gli ingredienti che ci saranno utili per la nostra ricetta:

250 g di riso venere;

100 g di salmone affumicato;

2 zucchine medie;

Scalogno;

Aglio;

Olio EVO;

Aceto;

Menta fresca

Scorsa di limone.

Ecco come marinare le zucchine

Tagliamo a fette molto sottili le nostre zucchine, e poi posizioniamo quest’ultime su una griglia già calda e oleata. Le faremo cuocere da entrambi i lati, e, quando saranno pronte, le sistemeremo all’interno di una ciotola.

Le copriremo con un’emulsione fatta con 2 cucchiai d’olio, 1 cucchiaino di aceto e 1 spicchio d’aglio tritato. Poi chiuderemo la ciotola con della pellicola trasparente, e metteremo tutto in frigo per 1 ora circa.

Iniziamo a preparare il riso

Quando sarà quasi passata un’ora, potremo iniziare a cuocere il riso. Lo verseremo in abbondante acqua bollente già salata, per i minuti indicati sulla confezione. Quando sarà pronto, dovremo scolarlo e sciacquarlo sotto l’acqua corrente.

Intanto in una padella metteremo a soffriggere un po’ di scalogno e dell’aglio, e poi verseremo il nostro salmone. Sposteremo in padella anche il riso, che faremo cuocere per 1 minuto insieme al salmone, mescolando bene.

Concludiamo la ricetta col tocco finale

Alla fine aggiungeremo in padella anche le zucchine e, infine, una grattugiata di scorza di limone edibile. Questo primo piatto veloce con riso venere salverà i nostri pranzi e le cene, ed entrerà nella top 10 dei nostri piatti preferiti.

