Dopo mesi trascorsi dividendosi tra impegni familiari ed esigenze lavorative, con l’arrivo della bella stagione sale la voglia di spensieratezza e divertimento. Questa voglia, spesso, è accompagnata anche dall’esigenza di trascorrere del tempo con tutte quelle persone che, durante l’anno, abbiamo magari trascurato.

In questo periodo, quindi, in genere, si cerca di dare molto più spazio alla convivialità e al desiderio di accogliere parenti, amici e conoscenti nelle nostre case. In questo contesto, terrazzi, balconi e giardini diventano quindi i luoghi perfetti per chiacchierare, ridere, scherzare e, soprattutto, per mangiare.

Organizzare pranzi, o cene, per molti potrebbe risultare difficile e dispendioso a livello di tempo e denaro. Tuttavia, con la giusta dose di ingegno, si possono preparare piatti davvero semplici ed allo stesso golosi, spendendo anche pochissimo.

In questa ricetta, ad esempio, vedremo come realizzare un antipasto veloce e sfizioso utilizzando soltanto un rotolo di pasta sfoglia e una melanzana. Infatti, realizzeremo dei fantastici mini rustici, da servire caldi o anche freddi. Per farli avremo semplicemente bisogno di:

un rotolo di pasta sfoglia;

una melanzana grande;

150 g di passata di pomodoro;

70 g di formaggio Asiago;

4 fette di prosciutto cotto;

olio EVO;

sale e pepe.

Un antipasto veloce e sfizioso con questi mini rustici ripieni di melanzana

Innanzitutto, laviamo bene la nostra melanzana e priviamola di entrambe le estremità. Dopo di che, tagliamole a fettine dal lato lungo e disponiamole su una teglia rivestita con carta forno.

A questo punto, irroriamole con dell’olio EVO e aggiungiamo un pizzico di sale e una spolverata di pepe nero. Inforniamo a 180° C gradi per circa 15 minuti e, una volta pronte, lasciamole raffreddare a temperatura ambiente.

Ora, apriamo il rotolo di pasta sfoglia e predisponiamolo su un altro foglio di carta forno. Una volta disteso, adagiamo su di esso le fette di melanzane cotte e distribuiamo uniformemente tutta la passata di pomodoro. Fatto ciò, aggiungiamo anche l’Asiago (o qualsiasi altro formaggio a pasta filata), precedentemente grattugiato, e le fette di prosciutto cotto spezzettate.

Passiamo alla cottura del rotolo

Con l’aiuto della carta forno, solleviamo uno dei due lati lunghi della pasta sfoglia e iniziamo ad arrotolarlo su sé stesso. Terminato questo passaggio, riponiamo il rotolo in freezer per almeno 15 minuti per farlo rassodare.

Trascorso il tempo necessario iniziamo a tagliare il rotolo con un coltello, così da ricavare tante piccole girelle dallo spessore di circa 2 cm. Ora non ci resta che rivoltare queste ultime in maniera tale che il condimento sia rivolto verso l’alto e cuocere per 25 minuti a 180°C.

Una volta cotti, spegniamo il forno e apriamolo leggermente, lasciando i rustici al suo interno per qualche minuto. In questa maniera si manterranno ben caldi e saranno pronte per essere gustate al momento più opportuno.

