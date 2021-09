Pensare che un tempo le patate, assieme a fagioli e cipolle, costituivano gli alimenti base di chi faticava a sopravvivere. Oggi questi tre alimenti, oltre a essere tra i più consumati nel Mondo, sono sempre inseriti negli elenchi dei più salutari. I fagioli con il carico di proteine e minerali, le cipolle ricchissime di acqua e vitamine, ma anche le patate non scherzano in materia di salute. Tanto che le cuciniamo tutti i giorni senza sapere che le patate proteggono da queste malattie. Ovviamente non ci riferiamo al piatto di patatine fritte, che seppur goloso e invogliante, non è certamente un simbolo della salute. Parliamo soprattutto delle patate lesse, usate in brodo, o comunque cucinate con le spezie e gli aromi e magari utilizzando poco sale.

Ossa forti e cuore protetto

Come dimostrano sempre più studi internazionali, le patate con la loro ricchezza di minerali e antiossidanti sono delle vere e proprie alleate del cuore e delle ossa. Teoricamente poi molti dei nutrienti delle patate sono all’interno della buccia. Qui, ad esempio il contenuto di vitamina C è addirittura pari a quello di un’arancia, e il livello di potassio si allinea a quello di una banana. Bene fanno i popoli del nord Europa che tendono a mangiare le patate proprio con la buccia. Non solo potassio e magnesio però, ma anche sodio, calcio, ferro e fosforo. Senza considerare, come dicevamo, le vitamine B, C e K. Praticamente un mix eccezionale che va a mantenere le ossa forti e previene le malattie cardiocircolatorie.

Le cuciniamo tutti i giorni senza sapere che le patate proteggono da molte malattie

Leggendo tutti i nutrienti delle patate adesso possiamo anche capire perché fanno parte dell’alimentazione ospedaliera. Il classico purè assunto infatti anche dopo un’operazione non solo ci tiene su, ma combatte l’eccesso di succhi gastrici che possono eventualmente provocare dolori di stomaco. In ospedale ci danno da mangiare le patate anche perché sono ideali per ripulire l’intestino, eliminando più tossine possibili. Esistono ancora delle tradizioni in tante parti del Mondo in cui la gente è abituata a bere alla mattina l’acqua di cottura delle patate, ovviamente una volta filtrata. Questo perché, come sostengono le tradizioni locali, l’acqua della patata aiuta il nostro organismo a equilibrare l’idratazione naturale. Recenti studi però dimostrano che le patate fanno bene anche alla nostra flora batterica intestinale. Quindi se al supermercato vedi le patate viola, comprale subito e scopri con noi il perché.

