Si può rendere un semplicissimo piatto di patate straordinariamente sfizioso e gustoso? Assolutamente sì e vediamo come in poche mosse e senza ingredienti particolari. Ecco l’idea veloce e geniale per trasformare un semplice piatto di patate in un contorno delizioso con un ingrediente di tutti giorni: il limone. Finalmente le nostre grigliate estive di pesce e di carne avranno un contorno classico ma diverso dal solito come compagnia per un pasto succulento.

Fuori dalle diete ma irrinunciabili

È pur vero che sono stati francesi e spagnoli a portare per primi le patate in Europa ma noi italiani le amiamo in maniera particolare. E non ci limitiamo come gli altri popoli a farle in una versione o due al massimo. Ancora un po’ e le metteremmo nel caffè. Anche se non compaiono nelle diete dimagranti perché abbastanza caloriche. Poi ovviamente un conto è cuocerle al vapore o al forno e ben altro è friggerle. Sta di fatto che in qualsiasi versione le patate sono davvero buone e difficilmente mancano sulle nostre tavole. La nostra idea parte però dalle patate viola o rosse con del limone.

L’idea veloce e geniale per trasformare un semplice piatto di patate in un contorno delizioso con un ingrediente di tutti i giorni

Abbiamo visto in passato un articolo sulla bontà delle patate viola sia in purè che nella versione tradizionale. Oltre a essere gustose sono anche salutari. La nostra Redazione suggerisce una cottura al forno, quindi una tra le più salutari e sfiziose.

Armiamoci di limone magari biologico, aglio, salvia e rosmarino, cumino e alloro o timo. Una serie di spezie ed erbe aromatiche che daranno lo sprint al nostro piatto.

Non cambia la preparazione

Non cambia praticamente nulla nella preparazione delle nostre patate al forno, che seguono la ricetta classica. Però un piccolo trucco per farle diventare croccanti è lasciarle in ammollo in una terrina con acqua e sale per una mezzoretta. Ovviamente dopo averle sbucciate, lavate e tagliate a spicchi. Quindi scoliamole e asciughiamole. A questo punto rimettiamole in una ciotola col sale e le spezie assieme alla scorza del limone grattugiata. Uniamo l’aglio per ultimo e lasciamo marinare. Di qui in poi cuociamole al forno normalmente e ne uscirà un contorno da leccarsi i baffi.

Approfondimento

Se al supermercato vedi le patate viola, comprale subito e scopri con noi il perché