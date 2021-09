Il rientro dalle vacanze può essere un momento complicato perché bisogna rimettere in ordine ciò che era rimasto in sospeso. La caratteristica principale del rientro è la stanchezza e lo spossamento. Al di là della stanchezza, può subentrare anche lo stress dovuto alla ripresa della routine quotidiana. Il fenomeno che affiora al rientro dalle vacanze, viene chiamato, nei paesi anglosassoni Post-vacation o Holiday Blues. I suoi sintomi sono: preoccupazione, calo della concentrazione e dell’attenzione, aumento dell’irritabilità, tachicardia. Detti sintomi possono arrivare fino ad alterazioni del sonno e dell’appetito, emicrania. In quest’articolo, forniremo delle indicazioni su come ridurre l’ansia e lo stress dovuto al rientro dalle vacanze.

Primo e secondo step

In primo luogo, non si può pretendere di ricominciare a pieno ritmo ma occorre farlo gradualmente. È necessario, dunque, riprendere gradualmente i propri impegni, personali o lavorativi per riabituarsi alla quotidianità. Inoltre, meglio andare a dormire prima la sera in modo da conciliare un sonno migliore. A quel punto, per riordinare gli impegni da fronteggiare, è bene fare una lista delle cose da fare. A quel punto, daremo una priorità agli impegni urgenti e li evaderemo con gradualità. Collocare al primo posto gli impegni urgenti servirà a capire che stiamo procedendo in modo efficiente. In tal senso, meglio evitare le liste troppo lunghe, poiché potrebbero provocare la sensazione di sconforto e, dunque, di ansia. In definitiva, il primo e secondo step sono all’insegna della pianificazione.

Come ridurre l’ansia e lo stress dovuto al rientro dalle vacanze

Arriviamo al terzo consiglio che riguarda l’attività fisica. È preferibile, al momento, ricominciare con quella all’aperto, che aiuta a tenere impegnata la mente, riducendo l’ansia. Si potrebbe iniziare con qualche camminata per poi, gradualmente, incrementare l’allenamento. Allo stesso tempo, dobbiamo stare attenti all’alimentazione. Ciò, cercando di favorire il relax mentale attraverso cibi leggeri che non appesantiscono il lavoro dell’apparato digerente. Infine, occorre riprendere quegli hobby ed attività di svago. Infatti, è un errore relegare le attività piacevoli alle sole ferie. Questo perché, per tenere a bada stress e ansia, occorre ritagliarsi sempre del tempo per sé stessi.

Approfondimento

