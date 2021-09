L’estate volge al termine e, con il calo delle temperature, diminuisce anche la voglia di frutta tipica di questo periodo come cocomero e melone.

Ogni stagione può offrirci però ottime alternative che spesso affiancano al gusto anche innumerevoli benefici per la nostra salute. Tra i frutti tipici dell’autunno ce n’è uno un po’ più complicato da reperire nei supermercati, ma decisamente ottimo per il palato e per l’organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un dolcissimo frutto di stagione di cui pochi conoscono i benefici

Stiamo parlando del fico, un frutto di cui esistono diverse varietà che maturano perlopiù tra la fine dell’estate ed il tardo autunno.

Il fico, oltre che a prestarsi ad innumerevoli e gustose ricette, porta con sé numerose proprietà benefiche per la salute. Il frutto fresco infatti, se consumato in giuste quantità, può avere effetti lassativi e dunque contribuire a depurare l’organismo.

Ma non è questo l’unico beneficio che può apportare se inserito nella nostra dieta di questo periodo; infatti il fico è anche ricco di acqua, vitamine A e B, magnesio, potassio e calcio, proteine e zuccheri. Se consumato secco possiede proprietà emollienti ed espettoranti, mentre un decotto di foglie di fico essiccate può avere effetti antinfiammatori per la gola.

Attenzione a non esagerare

Insomma il fico è una vera e propria ricarica di energia per il nostro sistema immunitario in vista dell’inverno, ed un potente alleato contro alcuni malanni di stagione.

Tuttavia la sua elevata componente zuccherina impone prudenza in tutti quei casi in cui sia necessario tenere sotto controllo la linea ma soprattutto la glicemia. È importante prestare attenzione anche agli usi alternativi di questo frutto e di alcune parti della sua pianta. Infatti, quelli che per alcuni possono rivelarsi proprietà benefiche, per altri potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute.

È perciò importante in ogni caso consultare il proprio medico di fiducia laddove vi siano dubbi circa la propria sensibilità verso alcune componenti del frutto e/o in presenza di determinate patologie.

In tutti gli altri casi vi invitiamo a consumare questo dolcissimo frutto di stagione, per godere del suo unico sapore e di tutti i suoi benefici che pochi conoscono.