In alcune culture, come quella giapponese, ruttare significa apprezzare quello che abbiamo appena mangiato. Nella nostra e nella maggior parte di quelle europee, è un segno di grande maleducazione. In alcuni casi, però, proprio non riusciamo a resistere. E se il rumore si accompagna a un odore decisamente sgradevole, l’imbarazzo è doppio. È il momento di approfondire l’argomento e di scoprire quali sono le cause dei rutti puzzolenti e continui. Ci sorprenderà scoprire che non sono soltanto i classici cavolfiore e broccoli a provocare le eruttazioni. Nella lista dei cibi ad alto rischio, ce ne sono altri davvero insospettabili.

Gli alimenti che possono causare rutti puzzolenti e continui

Può capitare, spesso, che insieme all’eruttazione arrivi un pessimo odore di uovo marcio. La causa potrebbe essere l’ingestione di cibi ad alto contenuto di zolfo, che stimolerebbero la produzione di gas. Tra questi, ci sono i già citati broccoli e cavolfiore. Ma l’Istituto Superiore di Sanità ne individua molti altri.

Non l’avremmo mai sospettato, ma anche frutti come mele e pere o altri ortaggi come asparagi e carciofi potrebbero aumentare la frequenza dei rutti. Il motivo è tutto nella notevole presenza di fibre insolubili, che l’intestino e lo stomaco potrebbero faticare ad assorbire.

Le cause dei rutti puzzolenti e continui potrebbero essere questi alimenti sanissimi che mangiamo spesso e non soltanto cavolfiore e broccoli

La lista dei cibi, che possono provocare eruttazione continua e maleodorante, non finisce con ortaggi e vegetali. Tra gli alimenti incriminati, ci sono anche alcuni tipi di carne e molte comunissime bevande gassate.

Attenzione anche a latte e derivati. Nelle persone poco tolleranti al lattosio, potrebbero causare questi disturbi in maniera molto frequente.

In linea di massima, non dobbiamo preoccuparci. L’eruttazione è un fenomeno comunissimo e completamente naturale. Se invece i sintomi continuano nel tempo e sospettiamo che non siano legati agli alimenti di cui abbiamo parlato, è obbligatorio consultare il medico. Sarà lui a indicarci il percorso diagnostico da fare o a darci alcuni consigli per cambiare il regime alimentare.

Le altre possibili cause

L’eruttazione continua potrebbe, infatti, avere anche altre cause assolutamente da non sottovalutare. Le più comuni sono alcune infezioni da batteri, la gastrite, l’ulcera e il reflusso gastroesofageo.

Purtroppo, i rutti maleodoranti potrebbero avere anche altre cause più gravi, come malattie croniche e tumori allo stomaco. Per questo motivo, è sempre bene non sottovalutare l’eruttazione, soprattutto se accompagnata da altri sintomi come diarrea o cali improvvisi di peso.

