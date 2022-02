Appare prematuro ma l’amico di sempre “Ciuri” ne è convinto e lo dice pubblicamente in TV. «Amadeus ha già preso casa a Sanremo» ironizza lo showman catanese dinanzi le telecamere di «Porta a Porta» condotto da Bruno Vespa e andato in onda ieri sera su Rai 1. Subito il contraccolpo di «Ama» che dichiara di accogliere un eventuale incarico da parte della Rai «solo se ci sarà anche Fiorello». L’artista siciliano ha detto più volte che non vuole più partecipare alla kermesse canora «perché mette troppa ansia».

La presenza di Fiorello all’ultima edizione è stata accolta da un tripudio di applausi e di ascolti. Eppure Fiore non fa mistero di quella sorta di intolleranza al palco ligure e di aver ceduto solo per amicizia. Non a caso la sua presenza è stata limitata ad una sola serata, la prima. Per Amadeus in viale Mazzini «toglieranno la statua del cavallo – dice Fiorello – e metteranno la sua» continua il mattatore riprendendo le parole dell’ad della Rai Carlo Fuortes nella conferenza stampa del dopo Sanremo.

Fiorello lancia Amadeus al prossimo Festival di Sanremo ma il vento potrebbe cambiare

I vertici Rai sono cauti, sebbene riconoscano il successo dell’edizione festivaliera 2022. «Parlarne adesso è prematuro» ha dichiarato il direttore di RAI1 Stefano Coletta. I dati però fanno gola perché tutta la kermesse ha fatto registrare una media di share di 64,9%. Anche se qualche puntura arriva proprio dal mondo dello spettacolo. Infatti, Paolo Bonolis che ha condotto e diretto Sanremo nel 2005 e nel 2009, non ha fatto mistero del fatto che senza una controprogrammazione forte, è più facile salire negli ascolti. E difatti a voler cambiare canale, le alternative erano poco allettanti.

Tutto da vedere per il 2023

Sul futuro della fortunatissima RAI, che è servizio pubblico, inoltre potrebbe pesare anche il vento della politica. Dei riverberi socio-culturali e di costume. Difficile immaginare ad esempio la direzione artistica di Amadeus se, per magia, dovesse aversi in Parlamento uno sbilanciamento a destra. Ma c’è ancora tempo e le elezioni politiche del 2023 sono lontane sebbene il primo test stia per arrivare. In primavera avremo le amministrative che coinvolgeranno circa mille Comuni e 23 capoluoghi di provincia. Allo stato, Fiorello lancia Amadeus al prossimo Festival di Sanremo ma il vento potrebbe cambiare.