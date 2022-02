Ecco 5 buone abitudini per diventare ricchi a 30 o a 40 anni anche con un piccolo stipendio 

Abbiamo già visto quale sarà la brutta abitudine del 2022 che renderà più poveri molti risparmiatori. Oggi invece invertiamo la prospettiva e vediamo quali sane abitudini possono dare una svolta alla propria vita.

Partiamo subito dicendo anzitutto che i soldi non danno e non daranno mai la felicità, ma migliorano la qualità della vita. Inoltre, il termine “ricco” è molto personale e soggettivo. C’è chi si ritiene appagato con uno stipendio fisso e una casa di proprietà, chi invece ha retribuzioni da favola e si definisce insoddisfatto.

Fatta questa premessa, ecco 5 buone abitudini per diventare ricchi o comunque migliorare la propria situazione finanziaria anche in giovane età.

Il risparmio non è un optional

La prima regola da adottare rimanda al concetto di risparmio. Bisognerebbe farlo su qualunque tipo di entrata, mensile o una tantum, fissa o variabile, extra o ordinaria.

Tuttavia, sebbene si tratti di un concetto semplice da comprendere la vera difficoltà sta altrove. Il risparmio, infatti, va messo in pratica subito, al momento stesso dell’incasso o accredito e prima ancora di iniziare a spendere. Purtroppo la gran parte di chi non riesce ad avere risparmi da parte inizia a risparmiare solo a fine mese, sui pochi soldi rimasti. Il segreto del successo sta nell’iniziare a spendere solo dopo aver accantonato una quota di entrate, e non facendo il contrario.

La seconda abitudine da acquisire sin da giovani consiste nel crearsi il prima possibile un fondo di emergenza personale. La vita è piena di insidie, di imprevisti e di eventi imponderabili. La serenità personale passa quindi attraverso un cuscinetto finanziario che consente di affrontare le difficoltà. In queste evenienze, infatti, è alto il rischio di contrarre debiti e quindi di pregiudicare anche le entrate future, oltre al fatto che i debiti costano (a causa degli interessi).

Un’altra buona pratica riguarda la diversificazione delle entrate. Di norma si svolge una sola occupazione nel corso della vita. Tuttavia, così come non è consigliato destinare un grande appezzamento a una sola coltura, parimenti andrebbero diversificate le entrate. Ad esempio ci si potrebbe dedicare a un lavoro da remoto o trasformare un hobby in un secondo lavoro.

Un quarto segreto consiste nel mantenere stabile il proprio tenore di vita quando aumentano le entrate. Questa accortezza vale soprattutto quando si tratta di una vincita extra del tipo una tantum o del tutto casuale. La vita è fatta di colpi di fortuna e di colpi bassi. Una volta spesa solo una parte dell’extra guadagno, poi bisognerebbe risparmiare tutto il resto.

Infine è bene ricordare che nella vita non si lavora solo per le esigenze e/o per accumulare soldi. Anzi, sarebbe molto meglio far lavorare questi ultimi al posto nostro. Al riguardo abbiamo visto come avere 20 anni e accumulare 100mila euro. Il “segreto” porta il nome di interesse composto e si tratta, parole di Albert Einstein, dell’ottava meraviglia del Mondo.

