Siamo alla ricerca di nuove idee e ricette in vista delle feste natalizie? Stiamo cercando delle alternative ai grandi classici per stupire la famiglia e gli ospiti? Siamo capitati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come trasformare il cavolfiore in un antipasto o in un contorno degno di un ristorante stellato. Molto probabilmente non abbiamo mai cucinato così il cavolfiore ma se lo assaggiamo una volta non torneremo più indietro. In pochi semplici passaggi riusciremo ad ammorbidire il sapore deciso di uno degli ortaggi di stagione più sani e consumati. E forse riusciremo per la prima volta a farlo apprezzare anche a figli e nipoti.

Probabilmente non abbiamo mai cucinato così il cavolfiore ma se lo assaggiamo una volta non torneremo più indietro

Il cavolfiore è uno degli ortaggi tipici di questo periodo ed è decisamente uno dei più salutari. È ricco di vitamine e sali minerali e potrebbe rivelarsi un alleato prezioso per l’intestino e per controllare i livelli di colesterolo. Purtroppo, però, ha anche un odore e un sapore inconfondibile che non tutti riescono ad apprezzare. Almeno fino a oggi.

È il momento di scoprire come trasformare il cavolfiore in un piatto delicatissimo, che farà invidia agli chef. La ricetta che presenteremo oggi è quella del cavolfiore al pesto di capperi.

Gli ingredienti per il cavolfiore al pesto di capperi

Per 4 porzioni di cavolfiore ci serviranno:

300 grammi di cimette di cavolfiore;

30 grammi di capperi sotto sale;

3 filetti di acciuga sottolio;

1 peperoncino;

2 spicchi d’aglio;

origano;

2 pomodori;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Come prepararlo al pesto di capperi

Iniziamo con i capperi. Laviamoli e sgoccioliamoli bene. Proseguiamo con le acciughe. Spezzettiamole e mettiamole in un mortaio da pesto insieme agli spicchi d’aglio sbucciati e schiacciati.

È il momento di completare il nostro pesto. Aggiungiamo nel mortaio il peperoncino privato dei semi e tritato. Mescoliamo il tutto con l’origano e cerchiamo di ottenere un composto più cremoso possibile.

Adesso possiamo dedicarci ai pomodori. Scottiamoli in acqua bollente, togliamo la buccia e incorporiamoli nel pesto dopo averli tritati. Non ci resta che ammorbidire il tutto con l’olio e condire il nostro cavolfiore, rigorosamente crudo.

Se non siamo grandi amanti degli ortaggi crudi, possiamo cuocere per qualche minuto al vapore il cavolfiore. Così lo ammorbidiremo e riusciremo a mantenere il preziosissimo carico di minerali e vitamine.

