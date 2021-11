Urinare è una delle funzioni fondamentali del nostro corpo. La pipì è il liquido attraverso cui l’organismo si libera delle sostanze di scarto, prodotte dai reni nel loro lavoro di filtrazione del sangue. Purtroppo, però, può capitare che in alcuni casi quando andiamo in bagno sentiamo un cattivissimo odore. Ed è proprio la nostra urina a emetterlo. Nei casi peggiori urine maleodoranti e di colore particolare possono essere segnali di patologie e infezioni anche molto serie. In quelli meno gravi, la causa può essere semplicemente ciò che mangiamo. E non solo gli asparagi ma anche questi insospettabili alimenti fanno puzzare tantissimo la nostra pipì. Scopriamo quali sono e come difenderci dai cattivi odori. Con una obbligatoria premessa. Se evitare questi cibi non porta a risolvere il problema dovremo sempre consultare il parere del medico curante. Il fai da te potrebbe esporci a problemi di salute decisamente gravi.

Non solo gli asparagi ma anche questi insospettabili alimenti fanno puzzare tantissimo la nostra pipì

Quasi tutti sappiamo che dopo aver mangiato i nostri amati asparagi siamo destinati a sentire un cattivo odore quando facciamo la pipì. In pochi, però, sono a conoscenza che anche un alimento che usiamo molto spesso può portare un odore simile: l’aglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Attenzione anche a cavoli e affini. Cavolfiore, broccoli, rape contengono buone quantità di zolfo. Un minerale che potrebbe alterare l’odore delle urine.

Un altro dei possibili alimenti che possono cambiare l’odore della pipì è il caffè. Il caffè potrebbe portare benefici alla nostra salute ma dovremmo sempre fare attenzione alla quantità. Se ne beviamo molto il nostro corpo probabilmente tenderà ad espellere i composti presenti nella bevanda attraverso l’urina.

Le altre cause di cattivo odore delle urine

Una delle possibili cause di cattivo odore è la disidratazione. Se sudiamo molto oppure non beviamo la giusta quantità d’acqua, rischiamo di avere una pipì più scura e dall’odore più forte. Reintegrare l’apporto di liquidi potrebbe essere la soluzione migliore per riportare le cose alla normalità.

Anche alcuni farmaci di uso molto comune potrebbero cambiare l’odore delle urine. Soprattutto quelli che intervengono proprio sulle infezioni dell’apparato urinario. In questo caso il termine della cura dovrebbe coincidere con la fine del problema.

La pipì potrebbe puzzare anche se soffriamo di diabete. In questo caso potremmo sentire un odore dolciastro, quando uriniamo, accompagnato a una maggiore quantità di urina prodotta. Potrebbe essere il corpo che cerca di eliminare il glucosio in eccesso. Se abbiamo qualche dubbio e riconosciamo questo particolare odore, dobbiamo immediatamente rivolgerci al medico.

Approfondimento

Pochi sanno che usare spesso questi comunissimi farmaci mette i reni in pericolo