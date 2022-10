Stare bene con il proprio corpo è fondamentale per essere a proprio agio in mezzo agli altri. Avvertire costantemente un senso di costipazione, gonfiore addominale o soffrire spesso di stipsi o diarrea mette a dura prova anche il benessere psichico. L’intestino è un organo molto delicato e complesso e determinate condizioni o situazioni possono alterarne l’equilibrio.

I disturbi dell’intestino irritabile possono durare alcuni giorni, settimane o mesi e possono impattare negativamente sulla qualità della vita di chi ne soffre. Le cause di tali disturbi non si conoscono ma alcune ipotesi fanno riferimento ad alterazioni della motilità intestinale, della flora batterica, alla familiarità. Nonché ad una sensibilità eccessiva dei nervi nell’intestino o a situazioni psicologiche come ansia e stress. Non esiste una vera e propria cura per la sindrome dell’intestino irritabile, ma farmaci o semplici cambiamenti nell’alimentazione possono aiutare a controllare i fastidi gastrointestinali. Un grande aiuto può venire dai prodotti offerti dalla natura, come il melograno che può proteggere il colon da stipsi e gonfiore.

Le castagne potrebbero essere un buon rimedio per i disturbi gastrointestinali

Spesso tacciate di essere troppo caloriche o di creare aria nella pancia, questi frutti sono invece un vero e proprio toccasana per la salute dell’organismo. Sono inoltre ideali anche per chi sta a dieta in quanto il loro effetto saziante aiuta a non arrivare affamati a tavola. In particolare la presenza di amido e fibre conferisce alle castagne un ottimo potere saziante da renderle ideali come spuntino tra un pasto e l’altro. Consumare 4-5 castagne durante uno spuntino garantisce un buon apporto di fibre, proteine e sali minerali. Grazie al loro contenuto di fibra, contribuiscono a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e a proteggere l’apparato gastrointestinale. Le castagne potrebbero essere un buon rimedio contro il colon irritabile. Pertanto possono essere tranquillamente inserite nelle diete per riequilibrare la pancia, combattere la stitichezza e regolarizzare l’intestino.

Sono anche una fonte incredibile di energia

Le castagne grazie al loro apporto calorico possono diventare anche dei ricostituenti naturali dopo un’influenza o periodi di stanchezza magari dovuti al cambio di stagione. Grazie al contenuto di magnesio il loro consumo può favorire la funzionalità muscolare e del sistema nervoso. Il consumo di 8-10 castagne, ovvero circa 100 grammi, copre quasi il 15% del fabbisogno giornaliero di magnesio. Inoltre favorisce il sonno, migliora l’umore e contrasta lo stress. Pertanto mangiare castagne bollite o arrostite, senza eccedere nelle quantità, può sicuramente contribuire alla salute dell’intero organismo.

