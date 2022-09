Questa bevanda oltre a capelli splendenti combatterebbe anche il colesterolo

Fine dell’estate per tanti vuol dire riprendere uno stile di vita più sano e ordinato seguendo un’alimentazione equilibrata e riprendere l’attività fisica. Per seguire un regime alimentare sano basterebbe seguire la stagionalità dei prodotti offerti dalla natura. In tal modo possono portarsi in tavola tutte quelle sostanze di cui il nostro corpo ha bisogno per stare bene. Tra i prodotti tipicamente autunnali, non si può non portare in tavola la gustosa zucca, tanto amata anche tra i bambini grazie ad Halloween.

È uno degli ortaggi più versatili in quanto si presta a tantissime ricette dolci e salate non solo da mangiare ma anche da bere. Ma oltre ad essere una delizia per il palato, la zucca è ricca di vitamine e sali minerali che aiutano l’organismo a mantenersi giovane. Grazie al suo elevato contenuto di vitamina A la zucca protegge i capelli e la pelle in quanto li nutre e contribuisce a ritardarne l’invecchiamento.

Cosa contiene la zucca e quali sono i suoi benefici

La zucca è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, ipocalorico e ricco di vitamina A, C, E, potassio, fosforo, calcio e magnesio. È un’ottima fonte di omega 3 che contribuiscono a ridurre i livelli di colesterolo, trigliceridi e pressione arteriosa. Grazie all’elevato contenuto di acqua, circa 91,60 gr d’acqua per 100 gr di zucca, e alla presenza di fibre favorisce il buon funzionamento dell’apparato gastrointestinale.

Il suo consumo aiuta inoltre a riequilibrare la flora batterica. Peraltro grazie al potassio e all’acqua favorisce la diuresi e contrasta il gonfiore liberando l’organismo da tossine e liquidi in eccesso. Grazie poi all’elevato contenuto di vitamina A e carotenoidi la zucca è un’ottima alleata per la nostra vista. Ciò in quanto la vitamina A fa parte della rodopsina, una sostanza presente nella retina che dà all’occhio sensibilità alla luce. Inoltre, grazie all’elevata concentrazione di questa vitamina, contribuisce alla salute delle ossa ed ha addirittura capacità antitumorali. Per chi ha capelli secchi e soggetti a forfora il consumo di zucca contribuisce ad avere capelli più sani e forti.

Questa bevanda oltre a capelli splendenti combatterebbe anche il colesterolo

La zucca pertanto è un ortaggio che si presta alle più svariate e gustose ricette dolci o salate, nonché alla preparazione di gustose marmellate. Tuttavia per mantenere intatte le sue proprietà bisogna prediligere le cotture al vapore o al forno. Ma per mantenere intatta la vitamina A in essa contenuta è bene ricordarsi che questa è sensibile al calore.

Sarebbe pertanto preferibile una breve cottura o consumarla cruda. In che modo? Preparando una deliziosa centrifuga a base di zucca. Basteranno 250/300 gr di polpa di zucca, una mela a cubetti, un po’ di zenzero e un pizzico di curcuma a piacere. Con questa bevanda oltre a capelli splendenti, contrasteremo anche il colesterolo e i radicali liberi. Un altro modo infine per gustare la zucca a crudo potrebbe essere quello di aggiungerla alle nostre insalate. Basterà tagliarla in fette sottili e condire il tutto con un filo d’olio un po’ di sale e pepe nero.

