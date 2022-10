Un vecchio detto popolare recita: “ottobre piovoso, campo prosperoso”. Una metafora riferita al meteo e all’arte dell’agricoltura ma che possiamo parafrasare anche per quanto riguarda le previsioni astrologiche. Perché da oggi ci sarà una pioggia di incredibili novità per alcuni fortunati segni dello zodiaco. Arriva infatti un oroscopo settimanale carico di ricche sorprese per i nati sotto il segno dell’Acquario. E non sono gli unici che godranno dell’appoggio di Venere, Mercurio e Marte.

L’oroscopo prevede una settimana da 10 in pagella per l’Acquario

Gli Acquario sono ossessionati dalla perfezione, dalla carriera e della realizzazione personale. Non per niente sono tra i segni meno calmi e pazienti di tutto lo zodiaco. Quella che inizia oggi, però, sarà la loro settimana. E probabilmente sarà una delle più belle di tutto il 2022. La ragione sarà il contemporaneo appoggio di Marte e Venere. Il pianeta dell’intraprendenza spingerà ad osare e a dare vita a progetti ambiziosi che potrebbero fruttare un bel gruzzolo. Quello dell’amore porterà 7 giorni di fuoco e fiamme sotto le lenzuola. Particolare attesa per chi è single. Potrebbe arrivare un’inattesa proposta da una persona che ci segue da molto tempo.

Venere guida il Sagittario

Sarà Venere il pianeta più importante della splendida settimana dei Sagittario. E non soltanto perché porterà a una riscoperta dell’affetto e della passione nella coppia. Venere stimola un’empatia e una capacità di collaborare che andranno portate anche sul posto di lavoro. Ascoltare gli altri e creare un team affiatato potrebbe rivelarsi un ottimo affare in vista dei prossimi mesi e del 2023. L’unica nota negativa sarà Marte in opposizione. Un aspetto che costringerà i Sagittario a frenare l’impulsività, soprattutto nelle piccole questioni quotidiane.

Oroscopo settimanale carico di ricche sorprese per l’Acquario e questi 2 segni

La prima settimana piena del mese di ottobre potrebbe rivelarsi davvero indimenticabile anche per i Vergine. Dalla costellazione escono Venere e il Sole e arriva Mercurio a sostituirli. In più c’è Plutone positivo nel segno affine del Capricorno.

Movimenti astrali che sposteranno la priorità dalle relazioni alla vita lavorativa. Mercurio e Plutone renderanno i Vergine estremamente comunicativi e fortunati. È quindi un ottimo momento per costruire relazioni professionali fondamentali per provare a mettersi in proprio. Da non sottovalutare anche l’aspetto della buona sorte e delle finanze. Potrebbe arrivare una vincita in denaro tra mercoledì e giovedì da reinvestire proprio nel nuovo progetto.

Attenzione, infine, a non strafare. I prossimi mesi saranno decisi ed è fondamentale arrivarci con il serbatoio pieno di energia.

Lettura consigliata

L’oroscopo annuncia un ottobre infuocato per l’Ariete e altri 3 fortunati segni