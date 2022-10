Sulle bollette arriva un salasso del 100% ma non su tutte le famiglie

Aumenti esponenziali delle bollette energetiche per le famiglie. È ciò che succederà adesso, perché dopo gli aumenti che da fine 2021 hanno continuato a vessare le famiglie in maniera praticamente sistematica, adesso c’è il vero salasso. Queste per lo meno sono le stime. Ma presto ci potrebbe essere la conferma definitiva con l’arrivo delle bollette per gli italiani. Sempre su questi ipotetici scenari, va ribadito che molti utenti e molte famiglie riusciranno a salvarsi, anche se solo temporaneamente.

Sulle bollette arriva un salasso del 100 % ma non per tutte le famiglie

Il mercato dell’energia elettrica si distingue tra mercato tutelato e mercato libero. Quest’ultimo è quello che presto diventerà l’unico utilizzabile dalle famiglie, perché il mercato tutelato cesserà di esistere. La differenza tra queste due diverse tipologie di fornitura dell’energia elettrica sta nel fatto che nel mercato tutelato è l’ARERA, cioè l’Agenzia nazionale che fissa le regole del mercato, con le cifre massime che devono essere fatte pagare agli utenti. Nel mercato libero invece le regole le detta il regime di concorrenza. Saranno soprattutto le famiglie che hanno ancora la fornitura con il mercato tutelato a subire i rincari adesso. Questo non vuol dire che il mercato libero sia migliore di quello tutelato o che qualcuno fa pubblicità al mercato libero. Infatti è soltanto una questione di tempo e poi gli aumenti si abbatteranno anche su le famiglie che hanno le forniture nel mercato libero.

I contratti a prezzi bloccati aiutano

A dire il vero da questi incrementi non si salveranno tutte le famiglie che hanno le forniture con il mercato libero. Questo genere di fornitura prevede contrattazioni biennali. In termini pratici chi negli ultimi due anni è passato al mercato libero, potrebbe trovarsi presto a scadenza del contratto. A quel punto il fornitore dovrebbe riproporre un contratto al proprio cliente basandosi però sulle tariffe del mercato tutelato, che naturalmente saranno quelle nuove con gli aumenti. In buona sostanza si salveranno soltanto quelli che sono riusciti a spuntare una tariffa fissa per tutta la durata del contratto.

L’entità del salasso è da record sulle bollette

Sulle bollette arriva un salasso del 100 %. In parole povere molte famiglie finiranno col pagare oltre il doppio rispetto al recente passato. Gli incrementi riguarderanno famiglie, ma anche le imprese, i singoli e le partire IVA. Chi nel 2019 e 2020 pagava 1.000 euro annui per le bollette dell’energia elettrica, adesso pagherà oltre 2.000 euro. E presto sarà la volta del gas, anch’esso a livelli molto alti, come mai prima d’ora.

