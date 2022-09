Con questo frutto oltre al cuore si può proteggere il colon da stipsi e gonfiore

Tra i disturbi di salute più diffusi e frequenti rientrano sicuramente quelli gastrointestinali, come costipazione, stipsi, meteorismo, gonfiore e diarrea. Questi disturbi solitamente sono legati allo stile di vita, all’alimentazione e allo stress ma talvolta possono essere sintomi di patologie gastrointestinali. Pertanto quando si protraggono nel tempo è importante chiedere consiglio al proprio medico curante e fare esami più specifici. La sindrome dell’intestino irritabile si presenta tipicamente con un fastidio o dolore addominale, che migliore dopo l’evacuazione. L’intestino può essere stitico, diarroico o misto, ovvero con alternanza tra stipsi e diarrea. I fattori scatenanti possono essere diversi, sia psicosociali che biologici come la predisposizione.

Come contrastare la sindrome del colon irritabile

Ecco perché diventa fondamentale seguire uno stile di vita attivo e un’alimentazione sana, variegata ed equilibrata. Sarà importantissimo mettere nel carrello della spesa gli alimenti giusti che non aumentino la fermentazione come pesce, carne, pomodori, zucchine, banane, fragole e carote. La terapia solitamente comincia con un’adeguata alimentazione e stile di vita, corretta idratazione e attività fisica. In caso di stipsi, il medico potrebbe prescrivere lassativi, integratori, probiotici. Mentre in caso di diarrea potrebbero prescriversi farmaci antidiarroici.

Per seguire un’alimentazione sana e variegata un grande aiuto arriva dalla natura, in particolare con questo frutto oltre al cuore si può proteggere l’intestino. Si tratta del melograno, o meglio il suo frutto, la melagrana. Si tratta del frutto della Punica granatum, specie appartenete alla famiglia delle Lythraceae, tipico dei mesi di settembre e ottobre. I suoi piccoli e gustosi chicchi dal colore rosso sono ricchi dei composti fenolici, detti antocianine. Queste molecole oltre a favorire la salute del cuore contrastando l’azione dei radicali liberi, sembra che possano agire contro le infiammazioni del colon. Mentre il suo succo sembrerebbe aiutare nella prevenzione contro 5 tipi di tumore, ovvero della pelle, del colon, della prostata, della mammella e del polmone.

Con questo frutto oltre al cuore si può proteggere il colon da stipsi e gonfiore

I chicchi di melagrana ricchi di composti fenolici potrebbero proteggere l’intestino dalle infiammazioni. In particolare gli ellagitannini sono molecole che trasformandosi nell’intestino in acido ellagico hanno capacità antinfiammatorie e antiossidanti. Inoltre il microbiota è in grado di trasformare queste sostanze in urolitine, ripristinando l’integrità della barriera intestinale e migliorando la sua funzione, inibendo l’infiammazione intestinale. Questo frutto potrebbe essere quindi un vero e proprio toccasana per il colon irritabile e contro le infiammazioni dell’intestino. Sarebbe ideale pertanto come spuntino durante le uggiose giornate autunnali

