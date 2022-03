In questi giorni più che mai è possibile sentire l’aria della primavera che ormai è vicina. Le belle giornate ci danno quella carica in più che ci serviva, anche per fare shopping. Ecco che navighiamo sui siti dei nostri brand preferiti o facciamo un salto ad ammirare le vetrine.

Impossibile non notare quali sono alcuni dei trend del momento. Sicuramente i pantaloni in pelle sembrano non volerci abbandonare, così come i blazer. Saperli abbinare anche dopo i 40 anni è essenziale per un look bilanciato. Ma poi vediamo anche comparire le frange, davvero esose e che alla fine neanche ci dispiacciono.

E poi colore, tanto colore, non solo per le scarpe o gli accessori, ma anche l’abbigliamento. Insomma ci tocca proprio dimenticarci dei capi grigi o dai colori tenui e tuffarci in questa nuova tendenza.

Ma coma districarsi tra tutte le opinioni che leggiamo in giro e creare uno stile unico sulle tendenze del momento? Oggi ne suggeriamo 3 che stanno davvero bene a tutte e sono perfette per chi non vuole niente di troppo drastico.

Lasciamo nell’armadio i pantaloni lunghi e scuri, sono queste le 3 tendenze moda primavera che stanno già spopolando

Cominciamo con un colore, che forse è più abbinabile rispetto ai colori più fluo che vediamo in giro. Stiamo parlando del verde, nelle tonalità che vanno dal verde chiaro fino al verde prato. Un po’ più sobrio rispetto ad un blu elettrico o un rosa shocking è perfetto a tutte le età. Splendida una gonna lunga leggermente plissettata verde prato con una camicia bianca svolazzante. Colore sì ma adatto anche a chi ama i toni tenui.

Completo sì, ma non triste e monotono

Abbiamo visto come in questi mesi siano andati di moda tailleur e completi giacca pantalone. Con pantaloni in stile sartoriale, a palazzo o super aderenti. Ora è il momento di mandarli in pensione e fare posto alle gonne, meglio se mini. Il trend del momento è proprio il coordinato giacca e gonna, monocolore o con trame diverse. Giacca anche strutturata e più elegante con una minigonna o uno skort, gonna a pantalone, super irriverente.

Per finire gonne e abiti detti cut out, cioè con tagli asimmetrici vari. Aperture che danno brio anche al più semplice degli abitini dritti o anche a giacche importanti. Può essercene più di uno, in verticale oppure in orizzontale. Di varie forme, dal triangolo al rombo fino al cerchio ritagliato sulla stoffa. Un modo utile per focalizzare l’attenzione su un punto specifico del nostro corpo.

Quindi, lasciamo nell’armadio i pantaloni lunghi e scuri perché quest’anno è un’esplosione di colore. Se il verde e le sue sfumature non fanno per noi, non c’è da temere. Scegliamo il nostro preferito purché sia di toni vivaci e accesi, anche rosa o arancione andranno benissimo. Però se vogliamo davvero stupire tutti perché non cambiare colore dei capelli? Il colore dell’anno 2022 è stupendo addosso ma anche in testa.

Approfondimento

Via le giacche avvitate o dalle maniche arricciate, è questo il blazer che snellisce la figura nascondendo pancia e fianchi