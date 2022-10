Quando arriva il momento di cambiare, molte donne cominciano dai capelli. Un taglio più deciso, oppure un colore diverso servono a proiettarsi subito in una nuova direzione. Tuttavia, il nuovo look non dovrebbe solo rispecchiare il desiderio di cambiamento, ma dovrebbe tener conto anche della conformazione e delle caratteristiche del viso per essere perfetto. Sicuramente, esistono dei tagli dall’effetto “lifting” che sarebbero da preferire rispetto ad altri. Ad ogni modo, prima di scegliere il taglio giusto è necessario conoscere bene la tipologia di capello che si ha e in che modo è più opportuno prendersene cura. Dunque, ecco alcuni semplici consigli, ideali per tutte le chiome.

Come lavare velocemente i capelli a casa e averli belli e setosi come dal parrucchiere

Per molte donne, l’appuntamento dal parrucchiere è un vero e proprio momento di relax. Sicuramente, per avere un buon risultato i prodotti utilizzati per la piega sono importanti, tuttavia anche il lavaggio è la chiave per una chioma favolosa. Per replicarlo a casa basterebbe ricordare 5 passaggi generali:

mai lavare i capelli con acqua troppo calda (si danneggerebbe il cuoio capelluto). La temperatura ideale è quella che va dai 35 ai 40 gradi.

Applicare lo shampoo muovendo i polpastrelli con dei movimenti circolari. Mai strofinare i capelli con i palmi delle mani.

Massaggiare la testa per attivare la circolazione e poi sciacquare i capelli smuovendoli dal basso verso l’alto.

Effettuare una seconda passata di shampoo.

Infine, per districare i capelli una piccola quantità di balsamo sarà il tocco magico per una chioma leggera e setosa.

A questo punto, vediamo come portare e tagliare i capelli a 60 anni per sembrare più giovani e belle

Gli hair stylist non hanno dubbi: per creare un effetto voluminoso, più sano e sbarazzino, un bob effortless (medio con la frangia laterale e delle leggere scalature, quasi invisibili) è il taglio ideale per ringiovanire d’un colpo. Una capigliatura consigliata per dare forza e volume ad una chioma più spenta e fragile (tipica delle donne over 50 e 60). D’altronde, i capelli invecchiano con il passare del tempo e tendono anche ad assottigliarsi. Per questo motivo, la scelta delle micro scalature resta una delle più interessanti per creare l’effetto di una chioma sana e corposa.

Quale colore di capelli ringiovanisce?

Capire come portare e tagliare i capelli non basta per “togliersi” qualche anno. A rendere il viso più giovane e luminoso, importantissima è anche la texture della chioma. Tra i colori che svecchiano di più ricordiamo:

il biondo “Strawberry”, un color miele che illumina il viso.

Il castano chiaro arricchito da ciocche più fredde su una base prevalentemente più calda. Un modo per regalare tridimensionalità al colore.

Altro colore strategico è quello composto dai riflessi color caramello su una base castana piuttosto scura. I riflessi hanno il potere di ammorbidire i lineamenti e scaldare l’incarnato.

