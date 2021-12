Pochi giorni fa la notizia è rimbalzata su tutto il Web, il colore del 2022 è stato svelato. Ogni anno Pantone sceglie il prossimo colore di tendenza e quest’anno è davvero incredibile. Una nuova nuance mai usata prima che ha già conquistato tanti.

Il colore di cui stiamo parlando è “Very Peri”, una tonalità particolare del viola. Ne abbiamo già parlato nell’articolo “Gli esperti hanno svelato il colore tendenza da indossare nel 2022 ed è questa meraviglia”. Un viola che però non è un colore freddo come potremmo immaginare. Infatti potrebbe benissimo abbinarsi anche a tonalità del rosa come il corallo.

Incredibile ma vero ma il colore dell’anno 2022 contagia anche i capelli ed è la nuova tendenza che spopolerà

Questo colore infatti è una sorta di blu pervinca con una punta di rosso. Quindi una sfumatura calda che sta molto meglio con i colori intensi come il rosso e l’arancio. In armocromia, infatti, è un colore che si sposa meglio con le stagioni autunno, ma non solo nell’abbigliamento, questo colore è perfetto anche nel make up e nei capelli. Già nell’ultimo mese si era visto indossato da grandi star internazionali come Lady Gaga. Una sfumatura di viola non solo su tutta la palpebra mobile ma anche nell’eyeliner.

E per i capelli? Raggiungere quella tonalità con una semplice tinta non è facile, ma non c’è da disperare. Basterà partire da una base biondo freddo o platino e poi sbizzarrirsi. Ciocche colorate che danno movimento alla chioma o tutto il capo colore Very Peri. Applichiamo una tinta semipermanente che scaricherà con i lavaggi.

Alternative

Se questo colore ci sembra difficile da trovare possiamo benissimo optare per un magnifico lilla. Dalla tonalità più chiara è della stessa famiglia di colore e si abbina benissimo. Ideale per far risaltare ad esempio chi ha gli occhi di colore verde o anche azzurro/grigio. In un attimo il viso risplenderà di luce propria.

E chi invece sta meglio con tonalità fredde? Ecco scegliamo delle sfumature più tendenti al viola o al blu. Magari osando anche con delle ciocche malva abbinate ad un rossetto quasi tendente al nero. L’effetto wow è garantito, soprattutto per una serata importante.

Insomma, è incredibile ma vero ma il colore dell’anno 2022 contagia anche i capelli ed è la nuova tendenza che spopolerà. Non ci resta che fare un salto dal parrucchiere e fare un po’ di shopping per riempire l’armadio. Magari optando per questi 5 capi di tendenza da non lasciarsi sfuggire ai prossimi saldi che stanno bene proprio a tutte.

